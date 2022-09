Tickets für WINE in the CITY 2022 gewinnen!

WINE in the CITY verwandelt die Wiener Innenstadt in einen eleganten Wein-Boulevard.

Am Abend des 11. Oktobers öffnen wieder verschiedene Locations in der Innenstadt Ihre Pforten und laden zum Verkosten edler Tropfen österreichischer Topwinzer ein. Menschen mit Begeisterung für die schönen Dinge des Lebens haben einen Abend lang Zeit, unterschiedliche Facetten von Design, Kunst, Mode und Interieur im intimen Ambiente der eleganten Veranstaltung zu genießen und somit Neues abseits der bekannten Pfade kennenzulernen. Viele Geschäfte überraschen Ihre Kunden mit besonderen Schnäppchen und Rabatten an diesen Abend.

Mehr Infos unter wineinthecity.at

Wir verlosen 3 x 2 Tickets!