Genuss pur: WINE in the CITY in Wiener Neustadt

Am 25. Mai 2023 wird WINE in the CITY bereits zum zweiten Mal Station im Zentrum von Wiener Neustadt machen. Bei dieser Gelegenheit können Sie einen Abend lang durch die Wiener Neustädter Innenstadt flanieren und in den verschiedensten ausgewählten Geschäften gustieren. Das Ganze in Begleitung von edlen Tropfen österreichischer Top Winzerinnen und Winzer.

Die größte Weinverkostung in Wiener Neustadt

Das erfolgreiche Veranstaltungsformat WINE in the CITY kommt zurück nach Wiener Neustadt! In Zusammenarbeit mit der Generali Versicherung AG, der Stadtgemeinde Wiener Neustadt und der Vintothek VINO NEUSTADT wird das Event am 25. Mai 2023 im Zentrum der Stadt stattfinden.

Freuen Sie sich auf einen genussvollen Abend, bei dem Sie durch die Wiener Neustädter Innenstadt flanieren und in den verschiedensten ausgewählten Geschäften edle Tropfen von österreichischen Top-Winzerinnen und Winzern verkosten können. Die Veranstaltung ist ein Traum für jeden Weinkenner und ein einzigartiges Erlebnis für alle, die auf der Suche nach neuen Geschmackserlebnissen sind.

Kurztip mit Kulinarik- und Kulturgebot

Neben dem Wein haben Sie auch die Möglichkeit, die Vielfalt und Schönheit von Wiener Neustadt zu entdecken. Die Veranstaltung bietet eine tolle Gelegenheit, die Stadt und ihre einzigartigen Geschäfte kennenzulernen und mit anderen Weinliebhabern durch die Gassen zu flanieren. Bei einem romantischen Date oder einem Ausflug mit Freunden lässt sich der Wein besonders gut verkosten. Tolle Gruppenangebote findet ihr im Ticketshop.

Die letzte WINE in the CITY Veranstaltung in Wiener Neustadt war ein voller Erfolg und bei allen Besuchern sehr beliebt. Auch in dieser Auflage werden ausgewählte Weine von österreichischen Top-Winzern präsentiert, die den Abend aller Voraussicht nach unvergesslich machen werden.

Wir verlosen 3 x 2 Tickets für den 25. Mai!

Teilnahmeschluss ist der 18.05.2023.

Über den/die Gewinner entscheidet das Los. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.