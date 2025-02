Genuss-Momente zu jeder Zeit: exklusive Aperol-Box gewinnen

Aperol Spritz steht für das Gefühl von Sonnenschein, direkt im Glas, und begeistert zu jeder Jahreszeit. Mit seiner bittersüßen Note und prickelnden Leichtigkeit ist er der perfekte Begleiter – ob beim Après-Ski, auf Musikfestivals oder bei entspannten Treffen mit Freundinnen und Freunden.

Diesen Winter verwandelt Aperol Skigebiete in ganz Österreich in pulsierende Hotspots. Besonders in Kitzbühel verschmelzen Après-Ski und Aperol Spritz zu einem einzigartigen Erlebnis – mit exklusiven Events, guter Musik und bester Gesellschaft.

Jetzt hast du die Chance, dir dieses Lebensgefühl nach Hause zu holen! Gewinne eine exklusive Aperol Box, gefüllt mit allem, was du für deinen perfekten Aperol-Moment brauchst:

1 Flasche Aperol

1 Flasche Prosecco

Stilvolle Aperol-Gläser

Hochwertige Winter-Accessoires: Skibrille, Haube, Schal und Handschuhe

Aperol bringt die Lebensfreude von Musikfestivals direkt in die Après-Ski-Welt. Ob auf der Hütte, in der Stadt oder bei den zahlreichen Events – unvergessliche Momente sind garantiert. Lass dich inspirieren von den Aperol-Highlights in Kitzbühel.

Aperol-Events in Kitzbühel:

The Londoner Kitzbühel: Einmal im Monat erstrahlt das Pub in Orange. Nähere Infos gibt es auf Social Media @thelondonerkitz

Einmal im Monat erstrahlt das Pub in Orange. Nähere Infos gibt es auf Social Media @thelondonerkitz Oberkaser Alm: Jeden Donnerstag feiern Gäste hier ihren Sunshine-Moment

Jeden Donnerstag feiern Gäste hier ihren Sunshine-Moment Hofalm: Jeden Dienstag im Februar wird hier zum Highlight für Aperol-Liebhaber:innen

Join the Joy – und erlebe Aperol Spritz in jeder Saison!

Aperol steht für verantwortungsbewussten Konsum.