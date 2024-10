Wirtshauskrimi 2.0: “Rosa und Marie” laden zur Mörderjagd

Viel Action, würzig und nicht fad: Gastrojungtalent Emilia Rosa Orth-Blau interpretiert das Wirtshausessen neu und präsentiert ihre innovative Herangehensweise erstmals beim Pop-Up-Event „Essen und Krimi“.

Gemeinsam mit dem Thalburger Theaterverein verwandelt sie am 15. und 16. November die Eventlocation M12 in Meidling in einen Schauplatz für mörderische Unterhaltung, begleitet von einem viergängigen, revolutionären Wirtshausdinner.

Tradition trifft Innovation

Zum trachtigen Krimistück wird eine kreative Speisenfolge serviert, die alte Rezepte in einem neuen, vegetarischen Gewand präsentiert. Auf der Karte stehen unter anderem Kürbis, eine Erdäpfel-Schaumsuppe mit Pastinake, Rote-Rübe-Tatar und „Kraut im Fleckerl Eckerl“ – gefüllt mit Krautfleckerlbasis und kombiniert mit einer Sauerkraut Beurre Blanc. „Die Rezepte sind alt, die Denkweise ist neu“, erklärt Emilia Rosa. Trotz des rein vegetarischen Menüs verspricht sie, dass niemand die fleischigen Klassiker vermissen wird.

Ein außergewöhnliches Vier-Gänge-Menü

Die vier Wirtshausklassiker – Gulasch, Krautfleckerl, gebackene Champignons und Szegediner Gulasch – werden neu interpretiert: „Kraut im Fleckerl Eckerl mit Gulaschansatz und Sauerkraut Beurre Blanc“ vereint frischen Nudelteig mit Krautfleckerl und einer Beurre Blanc mit Sauerkraut. Der Gulaschansatz wird mit Pilzen ergänzt und rundet das Gericht ab. So entstehen originelle Geschmackswelten, die das typische Wirtshausessen neu beleben.

Theater und Kulinarik vereint

Die Kooperation mit dem Thalburger Theater entstand durch Fiona Saurer, Mitbegründerin von „Rosa und Marie“. „Aufmerksam wurden wir auf die Gruppe, weil ihr Stück im Wirtshausformat die Leute an verschiedenen Orten in Österreich zusammengebracht hat,“ erzählt sie. Das Event sei die ideale Gelegenheit, das erst kürzlich mit Koch-Kollegen Simon Kotvojs für Kira Schinkos Wirtshausshow entwickelte Menü unter die Leute zu bringen.

ESSEN & KRIMI

15. & 16. November 2024, Beginn um 19 Uhr (Einlass um 18:45 Uhr)

Eventlocation M12, Stachegasse 18/Objekt 4/Top 5, 1120 Wien

Preis pro Person 119,00 € inklusive 4-gängiges Menü, Getränke und trachtiger Krimi

Tickets unter www.rosaundmarie.at

