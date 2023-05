Wissenserwerb und Spaß bei RoboManiac!

Der Sommer steht vor der Tür – Zeit für die Ferienplanung! Sinnvolle Freizeitgestaltung mit Spaß und Wissenserwerb bieten die Feriencamps von RoboManiac in der Auenbruggergasse 2/1 im 3. Bezirk. In den Workshops lernen Kinder und Jugendliche von 6 bis 16 Jahren Programmieren, Pro­bleme lösen und kreativ sein. Das Ganze ist eingebettet in Themen wie „Kraft des Windes“ und „Weltraummission“.

Wissen für die Zukunft

Die Camps dauern jeweils eine Woche (Montag bis Freitag von 9 bis 15 Uhr). Teilnehmende Kinder können in den Camps in spannende Technikabenteuer eintauchen und erwerben dabei jede Menge Wissen, das in den Berufen der Zukunft höchst gefragt sein wird. „Wir vermitteln das Wissen spielerisch. Programmieren ist für die RoboManiac ein großes Abenteuer, in das die Kinder gemeinsam eintauchen“, berichtet Catrin Meyringer, Chefin von RoboManiac. Kosten für 5-Tages-Camps (inkl. Mittagessen, Snacks, Getränke und Abschlussgeschenk): 385 Euro. Anmeldung: robomaniac.at