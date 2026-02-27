An fünf Messetagen präsentieren rund 400 Ausstellerinnen und Aussteller ihre Neuheiten auf beeindruckenden 35.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche. Erwartet werden etwa 36.000 Besucherinnen und Besucher, die sich inspirieren lassen und die neuesten Trends direkt vor Ort testen können.

Mit dabei sind renommierte Marken wie Ada, Team 7, Schwarzott, Rolf Benz oder Breetz im Möbelbereich. Auch Technik- und Qualitätsmarken wie Miele, Geberit und P.Max zeigen ihre Innovationen. Von der stilvollen Wohnlandschaft über maßgeschneiderte Küchenlösungen bis hin zu smarten Bad- und Renovierungskonzepten – hier finden Häuslbauer, Sanierer und Designfans gleichermaßen neue Ideen.

Angreifen, ausprobieren, vergleichen

Was die Messe besonders macht: Produkte können nicht nur bestaunt, sondern auch ausprobiert und verglichen werden. Wer also schon länger mit dem Gedanken an eine neue Couch, eine energieeffiziente Sanierung oder eine Umgestaltung des Gartens spielt, findet hier geballte Expertise an einem Ort.

Gerade für Wienerinnen und Wiener bietet sich die Gelegenheit, ohne lange Anreise direkt in der Messe Wien die neuesten Wohn- und Designhighlights zu entdecken.

Eintritt & Öffnungszeiten

Der Eintritt ist am Mittwoch und Donnerstag frei. Am Freitag, Samstag und Sonntag kostet das Online-Tagesticket € 12,50 für Erwachsene sowie € 10 für Jugendliche und Personen ab 62 Jahren.

Alle Infos zum Programm und zu den Ausstellern gibt es unter: www.wohnen-interieur.at

Wohnen & Interieur 2026

11. – 15. März

VIECON Messe Wien

Messeplatz 1, 1020 Wien

Halle A & B | Eingang Foyer A

Mittwoch, 11. – Samstag 14. März: 10:00 – 18:00 Uhr

Sonntag, 15. März: 10:00 – 17:00 Uhr

wohnen-interieur.at

Gewinnspiel

Wir verlosen 5×2 Tickets für die „Wohnen & Interieur 2026“, gültig an allen Messetagen!