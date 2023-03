Wohnen & Interieur: Neueste Trends & nachhaltiges Design

Vom 15. bis 19. März findet Österreichs größte Messe für Wohntrends, Möbel, Garten & Design in der Messe Wien statt. „Wohnen & Interieur“ richtet den Fokus auf die neuesten Trends und stellt junges, nachhaltiges Design aus Österreich vor.

Ein Höhepunkt der Wohn-Messe ist die Sonderschau „Nachhaltiges Design aus Österreich“, welche den Besuchern zeigt, wie hoch die Qualität österreichischer Gestalter, Produzenten und Hochschulen und wie weit das Land auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit fortgeschritten ist.

Auch das Thema „Upcycling“ spielt im Bereich Bauen und Wohnen eine große Rolle. Unter dem Titel „Upcycling Furniture“ zeigt eine weitere Sonderschau, wie gebrauchte Materialien ohne kostenintensives Recycling wieder in den Wertstoffkreislauf rückgeführt werden.

Mitmachen

Im Herzen der Messehalle A befindet sich die Cookingstation powered by Peter Max, auf der Starkoch Julian Kutos aufkocht – Verkosten ist erwünscht! Bei Hornbach können sich Besucher an kleinen Projekten selbst versuchen und entdecken, dass Heimwerken keine Hexerei ist. Spezielle Angebote für Frauen gibt es am Ladies-Day, der am Freitag, den 17. März stattfindet.

Wir verlosen Tickets!

Teilnahmeschluss ist der 13.03.2023.

Über den/die Gewinner entscheidet das Los. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.