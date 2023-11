Wohnzimmerkonzerte beim Hirth

Am 17. und am 30. November finden beim romantischen Heurigen „der Hirt“ am Nussberg erstmals „Wohnzimmerkonzerte“ in der Stube mit max. 50 Personen statt. Den Anfang macht Ernst Molden am 17., am 30. November ist Nino aus Wien dran.

Die Persönlichkeiten

Ernst Molden ist ein österreichischer Liedermacher und Schriftsteller. Seine Großeltern väterlicherseits sind der Journalist Ernst Molden und die Schriftstellerin Paula von Preradovic (Verfasserin des Textes der österreichischen Bundeshymne). Beide waren bekannte Persönlichkeiten.

Der Nino aus Wien, mit bürgerlichem Namen Nino Mandl, ist ein österreichischer Liedermacher und Literat. Er veröffentlicht seine Musik auf dem Wiener Independent-Label Problembär Records. 2020 erschien seine erstes Album.

Wir verlosen jeweils 2 x 2 Karten inklusive Eintritt, Freigetränke und Heurigenbuffet!