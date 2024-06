woom loves Twinni: Eis und Fahrrad gewinnen

Der internationale Kinder- und Jugendfahrradexperte woom und die österreichische Kult-Eismarke Twinni haben sich zusammengetan, um Familien ein unterhaltsames und süßes Erlebnis zu bieten.

Seit Kurzem sind die woom ORIGINAL Bikes in den Twinni-Farben LIZARD LIME – einem strahlenden Hellgrün – und FLAME ORANGE – einem kräftigen Orange – erhältlich.

Gewinnspiel auf Social Media

Der farbenfrohe Match dieser beiden Love-Brands wird durch ein Gewinnspiel auf Social Media gefeiert, bei dem alle woom- und Twinni-Fans die Chance haben, ein woom bike in den Twinni-Farben sowie einen Jahresvorrat Twinni zu gewinnen. Die Frage, Birne oder Orange, grün oder orange, stellt sich nun den Fans beider Marken. In einer unterhaltsamen Aktion auf den Social-Media-Plattformen von woom und Eskimo (Facebook und Instagram) werden Familien dazu eingeladen, an einem Gewinnspiel teilzunehmen.

Teilnahmebedingungen und Ablauf

Alle teilnehmenden Familien haben von 7. Juni bis 7. Juli 2024 die Chance, ein woom bike in ihrem Lieblings-Twinni-Geschmack sowie einen Jahresvorrat Twinni zu gewinnen. Die Mechanik ist einfach und unterhaltsam zugleich: Interessierte Familien posten ein Foto vom gemeinsamen Radausflug mit dem Hastag #woomlovestwinni und verraten, wo sie ihr Twinni-Eis am liebsten genießen.

Dann entscheidet der Zufall, welches Kind mit etwas Glück diesen Sommer auf einem neuen woom bike in den Twinni-Farben radelt und den Jahresvorrat Twinni-Eis genießen kann.