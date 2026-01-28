Emerald Fennells „Wuthering Heights“ ist eine mutige und originelle Interpretation einer der größten Liebesgeschichten aller Zeiten. Margot Robbie als Cathy und Jacob Elordi als Heathcliff stehen dabei im Mittelpunkt einer epischen Geschichte von verbotener Liebe, die sich von romantischer Sehnsucht zu einem berauschenden Strudel aus Lust, Leidenschaft und Wahnsinn steigert. In weiteren Rollen spielen die Oscar®-Nominierte Hong Chau, Shazad Latif, Alison Oliver, der BAFTA®-Gewinner Martin Clunes und Ewan Mitchell mit.

“WUTHERING HEIGHTS” – STURMHÖHE – Ab 12. Februar 2026 nur im Kino!

