Seminar “Yoga für dich”: Ganzheitliches Yoga für ein erfüllteres Leben

„Yoga wird verbreitet entweder mit Körperübungen oder Meditation in Verbindung gebracht. Auch wenn diese Übungstechniken ihre wichtige Rolle im Yoga spielen, geht der ganzheitliche Ansatz des Yoga weit darüber hinaus. Mit den „Yoga für dich-Seminaren“ wollen wir zum einen eine Art „Aufklärungsarbeit“ machen, die zeigen soll, was Yoga wirklich ist und kann und was seine Bedeutung für den Menschen von heute sein kann, und zum anderen wollen wir den Menschen konkrete „Yoga Top-Tipps für den Alltag“ mitgeben, die in ihrer Vielfalt und Wirksamkeit im täglichen Leben für die Menschen von größtem Wert sein können.



Viele dieser Tipps mögen gar nicht unmittelbar mit dem Yoga, wie er verbreitet gesehen wird, in Zusammenhang gebracht werden, etwa wie achtsame, leicht verlangsamte Bewegungen oder das Erleben und Ausdrücken von Dankbarkeit und Wertschätzung, aber gerade hier beginnt, was wir „Ganzheitlicher Yoga fürs Leben“ nennen und was wir mit den „Yoga für dich-Seminaren“ zugänglich machen wollen.



Wir haben diese Seminare konzipiert und bieten sie mit ausgewählten Seminarleiter/innen an, weil es unserer Wahrnehmung nach nichts Ähnliches in Österreich gibt, insbesondere in dieser Kompaktheit und zu diesem Preis.“