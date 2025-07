Gewinne einen von zwei Seafood-Vorräten von Yuu’n Mee

Wenn die Temperaturen steigen, wächst die Lust auf leichte Küche, die nach Urlaub schmeckt. Für viele Österreicher:innen sind Meeresfrüchte dabei ein kulinarischer Kurztrip: Laut einer aktuellen Umfrage im Auftrag von Yuu’n Mee greifen 74 % wegen des Geschmacks zu Garnelen – jede:r Dritte, um sich Urlaubsgefühle nach Hause zu holen.

Kein Wunder, dass gerade die Garnele zu den absoluten Sommerlieblingen zählt – ob gebraten, gegrillt oder in aromatischer Sauce zubereitet.

Mediterraner Genuss in wenigen Minuten

Genau hier setzt Yuu’n Mee, der österreichische Spezialist für nachhaltige Meeresfrüchte, mit zwei neuen Produktinnovationen an, die ab sofort bei Billa Plus erhältlich sind. Die neuen Kreationen punkten mit einfacher und schneller Zubereitung – ohne auf Genuss oder Geschmack verzichten zu müssen. Yuu’n Mee liefert hochqualitative Garnelen in fertig zubereiteten Saucen, die den Geschmack des Südens widerspiegeln.

Garnelen mit Kräuter-Knoblauch Sauce: Ein Hauch Italien für zu Hause. nachhaltige Garnelen in einer mediterranen Sauce mit Kräutern und mildem Knoblauch erinnern an Gerichte in einem traditionellen Ristorante – ideal zu Pasta, Risotto oder Ciabatta.

Garnelen mit Tomaten-Provence Sauce: Eine kulinarische Reise in die südfranzösische Provence. Die fruchtige Tomatensauce trifft auf typisch provenzalische Kräuter und verbindet sich harmonisch mit dem feinen Geschmack der Garnelen. Perfekt zu Couscous, Polenta oder als leichter Sommersalat.

Urlaubsstimmung – schnell und unkompliziert

Beide Kreationen sind in wenigen Minuten zubereitet und bringen das mediterrane Lebensgefühl ganz unkompliziert auf den Teller – ideal für den spontanen Grillabend mit Freund:innen, ein entspanntes Familienessen oder den kulinarischen Kurzurlaub auf Balkonien.

Jetzt gewinnen!

Für genau diese sommerlichen Genussmomente versorgt euch Yuu’n Mee mit einem Meeresfrüchte-Vorrat im Wert von 50 Euro. Macht mit und holt euch das Urlaubsgefühl nach Hause!