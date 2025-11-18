In Walt Disney Animation Studios’ ZOOMANIA 2 geraten die tierischen Detektive Judy Hopps und Nick Wilde auf die rätselhafte Spur eines geheimnisvollen Reptils, das in Zoomania auftaucht und die Metropole völlig auf den Kopf stellt: Gary De’Snake! Um den Fall zu lösen, müssen die beiden undercover in völlig unbekannte Stadtteile vordringen – und dabei wird ihre wachsende Partnerschaft auf eine harte Probe gestellt. Bei ihren Ermittlungen treffen die beiden auch auf jede Menge neue Charaktere! Neben Gary De‘Snake und Biber Nibbles Maplestick gibt auch Quokka-Therapeutin Dr. Fuzzby ihr tierisches Leinwanddebüt.

ZOOMANIA 2 – Ab 26. November 2025 in österreichischen Kinos!

Wir verlosen 2 Sticker Sets, 2 Activity Sets, einen Notizblock, eine Knot Bag, einen Regenschirm und ein T-Shirt!