Zuhören und feiern auf der summerstage

Lesen ist nicht nur der Schlüssel zu Wissen, sondern auch eine kleine Pause vom Alltag. Am 6. Österreichischen Vorlesetag, den 23. März 2023 wird daher in Bibliotheken, Schulen, Wohnzimmern und anderen Orte in ganz Österreich vorgelesen.

Schulen, Unternehmen, Kindergärten und Privatpersonen können sich jetzt mit ihrer Vorlesung anmelden. Als Dankeschön erhalten Sie das jährliche Vorlesebuch kostenlos zugesandt. Darin finden sich Kurzgeschichten für Kinder, junge Erwachsene und klassische Lektüre.

Mehr Informationen: www.vorlesetag.eu

Wir verlosen 5 x 2 Plätze für das Abschluss-Event auf der summerstage am 23. März!

