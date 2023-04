Besondere Lesung in der Offenen Volksschule Kaisermühlen

Am kommenden Mittwoch, den 26. April, findet in der Offenen Volksschule Kaisermühlen, in der Schüttaustraße 42 in der Donaustadt, eine ganz besondere Lesung statt. Der bekannte Autor Christian Koch wird um 17:30 Uhr aus seinem zweiten Buch „Was wäre, wenn …“ vorlesen.

Christian Koch kommt aus Wien und schreibt seit seinem 15. Lebensjahr immer wieder kleine Geschichten für die Kinder und Jugendlichen seiner Pfadfindergruppe. Jetzt bringt er diese Geschichten zu Papier und tourt von Lesung zu Lesung. Er möchte mit seinen Büchern Kinder und Jugendliche dazu anregen zu lesen und über fantastische Geschichten Werte wie „Lernfähigkeit“, „Hilfsbereitschaft“, sowie „Freundschaft“ und „Fleiß“ vermitteln.

„Was wäre wenn…“

In dem Buch verfolgen die Leserinnen und Leser im Rahmen von mehreren Kurzgeschichten einen Tag im Leben von Riba, die in der Fantasy-Welt Xynezia lebt. Das Besondere dabei: Die Leserinnen und Leser entscheiden durch die Wahl der jeweiligen Kurzgeschichte selbst, wie der Tag verlaufen soll. So kann man das Buch mehrmals zur Hand nehmen und immer neue Kombinationen ausprobieren.

Fragen an den Autor

Nach der Lesung haben die Zuschauerinnen und Zuschauer ausreichend Platz, um dem Autor Fragen zu stellen. Christian wird dabei sicher gerne auf Fragen wie „Wie schreibe ich ein Buch?“ oder „Wie lange braucht es ein Buch zu schreiben?“ eingehen. Aber auch andere Fragen sind herzlich willkommen.

Persönliche Widmung

Wer möchte, kann sich nach der Lesung auch gerne eine persönliche Widmung in sein eigenes Exemplar des Buches abholen. Das ist eine tolle Möglichkeit, um das Buch zu einem ganz persönlichen Schatz zu machen.

Der Eintritt zu der Lesung ist frei und alle Interessierten sind herzlich willkommen. Die Veranstaltung wird voraussichtlich um 18:30 Uhr enden.

Insgesamt verspricht die Lesung von Christian also ein tolles Erlebnis zu werden, bei dem Kinder und Jugendliche nicht nur Spaß haben, sondern auch etwas lernen können. Also merkt euch den Termin vor und kommt vorbei!