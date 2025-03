Duschen im Tröpferlbad: Wiener Schmäh von 1934 bis 2025

Am 5. April 2025 liefert Daniela Haas im Orpheum Wien um 13 Uhr am Nachmittag ein ganz besonderes Wiener Schmankerl.

Sie erzählt anhand der größten Hits von Gerhard Bronner bis Hugo Wiener eine österreichische Kulturgeschichte der letzten Jahrzehnte, nämlich:

Duschen im Tröpferlbad

Dee G’schupfte Ferfl im Fitnessstudio! So heißt das aktuelle Bühnenprogramm der Ottakringerin. Anlässlich ihres 25-jährigen Bühnenjubiläums zusammengestellt. Es ist eigentlich ein best of best of geworden. Also die besten, lustigsten, aber auch berührendsten Musiknummern der größten HumoristInnen führen durch das Leben des G‘schupften Ferdl, der als Jugendlicher, im Jahr 1952 in eine Schlägerei in der Tanzschule verwickelt war und dem Gerhard Bronner sein bedeutendstes Werk verdankt. Das Programm erzählt vom Duschen im Tröpferlbad, vom Fernweh nach Italien, von missglückten Campingreisen, von Selbstbaumöbeln, aber auch von Fastfood. Informativ, beschwingt und vor allem lustig wird der Bogen vom Leben im Jahr 1934 bis zum Jahr 2025 gespannt.