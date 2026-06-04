Im beschaulichen Marienschlag soll eine Reality-TV-Show für romantische Unterhaltung sorgen. Doch noch bevor sich die ersten Herzen finden, endet die Live-Sendung mit einem Todesfall. Ein Toter im Heustadl sorgt für Aufregung – und für jede Menge Ermittlungsarbeit.

Ermittlungen zwischen Dorftratsch und Fernsehkameras

Für die Aufklärung des Falls ist erneut Revierinspektorin Marie Unterholzer zuständig. Die bodenständige Ermittlerin geht mit Scharfsinn und trockenem Humor auf Spurensuche. Unterstützung erhält sie von ihrer Freundin Janine, einer exzentrischen Wienerin, die als Strohwitwe im Dorf lebt, während ihr weltberühmter Geiger-Ehemann rund um den Globus unterwegs ist.

Gemeinsam tauchen die beiden in ein Geflecht aus Geheimnissen, Eitelkeiten und Dorftratsch ein. Dabei wird schnell klar: Hinter den idyllischen Fassaden von Marienschlag verbergen sich mehr Abgründe, als man zunächst vermuten würde.

Humorvolle Seitenhiebe auf das Reality-TV

Besonders gelungen ist die Verbindung aus Krimispannung und humorvoller Gesellschaftskritik. Hirschler nimmt die Welt des Reality-TV gekonnt aufs Korn und zeigt, was passieren kann, wenn echte Gefühle auf mediale Inszenierung treffen.

„Reality-TV ist für mich ein faszinierendes Spannungsfeld zwischen Echtheit und Inszenierung“, erklärt der Autor.

Mit pointierten Dialogen, Situationskomik und viel Gespür für zwischenmenschliche Absurditäten gelingt es Hirschler, Spannung und Unterhaltung gekonnt zu verbinden. Bis kurz vor Schluss bleibt offen, wer tatsächlich hinter den weiteren Morden steckt.

Österreichischer Schmäh als Erfolgsrezept

Ein Markenzeichen des Autors ist der feine österreichische Humor, der auch in seinem neuesten Werk nicht zu kurz kommt.

„Der österreichische Schmäh ist meine Geheimwaffe. Er entschärft, ohne die Geschichte ins Lächerliche zu ziehen.“

…sagt Hirschler.

Genau diese Mischung macht „Blind Date im Heu“ zu einer kurzweiligen Lektüre. Der Roman liest sich angenehm flüssig und lädt dazu ein, tief in die skurrile Welt von Marienschlag einzutauchen.

Autor mit vielseitigem Hintergrund

Herbert Hirschler, Jahrgang 1965, ist nicht nur Krimiautor, sondern auch Songtexter für mehr als 700 Musiktitel verschiedenster Genres. Darüber hinaus veröffentlichte er mehrere Wanderbücher und ist mit Krimilesungen sowie Vorträgen über seine Pilgerreisen im gesamten deutschsprachigen Raum unterwegs.

Gemeinsam mit seiner Familie lebt er in einem kleinen Dorf im südlichen Niederösterreich, wo er die Inspiration für seine mörderisch unterhaltsamen Geschichten findet.

Herbert Hirschler: Blind Date im Heu.

Krimikomödie aus Österreich.

Ueberreuter Verlag,

224 Seiten, Preis: 16 Euro.

ueberreuter.at/shop/blind-date-im-heu