Endlich: Start für die Erdbeer-Saison!

Die Erdbeer-Ernte im Freiland startet in zwei Wochen. Aufgrund der Wetterbedingungen verspricht die Ernte heuer besonders ertragreich zu werden.

Heimische Erdbeeren aus dem Glashaus gibt es in kleinen Mengen das ganze Jahr über. Bald erhält man auch auch die ersten frischen, im Freiland geernteten Erdbeeren. Je nach Region wird der Beginn der Ernte zwischen Ende Mai und Mitte Juni erwartet. In der kurzen, von Mai bis Juli andauernden Erdbeersaison, erfreuen sich die roten Früchte bei Konsumenten großer Beliebtheit. Insgesamt zählen Erdbeeren zu den Top 5 Obstsorten in Österreich: Der Pro-Kopf-Verbrauch liegt bei 3,5 Kilogramm pro Jahr.

Produktion in Österreich

Die größten Anbauflächen für Erdbeeren befinden sich in Niederösterreich (513 Hektar Erdbeer-Erwerbsanbau), Oberösterreich (320 Hektar) und der Steiermark (180 Hektar). Österreichweit wurden im letzten Jahr 16.930 Tonnen Erdbeeren produziert wurden. Die Produktion unterliegt mit dem AMA-Gütesiegel strengen Qualitätsstandards und Zertifizierungen.

Marktentwicklung im Lebensmitteleinzelhandel

Laut RollAMA-Daten wurden im Jahr 2022 im österreichischen Lebensmitteleinzelhandel Erdbeeren im Wert von 62,4 Millionen Euro verkauft (+5 % gegenüber 2021). Diese Entwicklung umfasst alle im österreichischen Lebensmitteleinzelhandel erhältlichen Erdbeeren – also auch jene aus dem Ausland. Der Selbstversorgungsgrad von Erdbeeren liegt in Österreich laut jüngsten Auswertungen von Statistik Austria und AMA-Marketing bei 39 % (Saison 2021/22).