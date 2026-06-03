„Es ist schön, wenn man wieder jemanden sieht, den man jahrelang nicht gesehen hat.“

…erzählt Renate. Die engagierte Seniorin war einer Einladung in den Klub gefolgt. Dass sie dort auf ein bekanntes Gesicht treffen würde, ahnte sie nicht.

Die Verbindung der beiden reicht bis in die frühen 1990er-Jahre zurück. Damals arbeitete Renate als Hausbesorgerin in einer Wohnhausanlage im dritten Bezirk. Dort lebte auch der junge Gerald, ein enger Freund ihres Sohnes. „Die beiden haben sehr viel miteinander gespielt“, erinnert sich Renate. Gerald ergänzt mit einem Lächeln: „Es war ein klassischer Gemeindebau. Es waren immer viele Kinder unterwegs, uns ist nie fad geworden. Die Renate war damals unsere Hausmeisterin. Sie kennt mich noch als kleinen Buben.“

Wiedererkannt – aber erst auf den zweiten Blick

Nach rund zwei Jahrzehnten ohne Kontakt kreuzten sich ihre Wege erneut – diesmal bei einer Veranstaltung der Pensionist*innenklubs für die Stadt Wien.

„Wir haben uns gesehen und beide gewusst, dass wir uns kennen. Aber wir konnten das Gesicht zunächst nicht einordnen“, erzählt Gerald. Erst im Laufe des Gesprächs kamen die Erinnerungen zurück. „Dann haben wir sofort gewusst, woher wir uns kennen.“

Für Renate war dieser Moment etwas ganz Besonderes. „Man sieht, wie die Kinder aufwachsen. Und plötzlich steht da jemand vor dir, den du als Kind gekannt hast. Das ist etwas Schönes.“

Heute verbindet die beiden wieder ein Ort der Begegnung im Herzen der Landstraße. Während Gerald als Klubbetreuer im All In Village3 tätig ist, engagiert sich Renate ehrenamtlich als Klubrätin für die Besucherinnen und Besucher.

Ein Treffpunkt für Jung und Alt

Das All In Village3 setzt auf ein modernes, generationenübergreifendes Konzept. Im Mittelpunkt stehen Mobilität, Nachhaltigkeit und das Miteinander unterschiedlicher Generationen. Kinder, Erwachsene und Seniorinnen und Senioren sind eingeladen, gemeinsam Zeit zu verbringen, voneinander zu lernen und neue Perspektiven kennenzulernen.

Das vielfältige Programm reicht von Bewegungsangeboten über kreative Workshops bis hin zu Begegnungsformaten für alle Altersgruppen. „Man freut sich einfach immer, wenn man sich sieht“, sagt Renate.

Auch ihr Sohn, der mittlerweile in Kopenhagen lebt, zeigte sich begeistert über das unerwartete Wiedersehen. „Ich habe ihm ein Foto von Gerald geschickt“, erzählt sie. „Er hat sofort gesagt: ,Den kenne ich ja!‘“

Die Telefonnummern wurden inzwischen ausgetauscht. Ein Wiedersehen der einstigen Freunde steht also nichts mehr im Weg.

Begegnungen, die verbinden

Neben persönlichen Geschichten wie jener von Renate und Gerald lebt der Klub All In Village3 vor allem von seinem generationenübergreifenden Ansatz. Täglich finden Veranstaltungen für unterschiedliche Altersgruppen statt.

Besonders begeistert zeigt sich Renate von einer Tanzveranstaltung mit Schulkindern:

„Es ist total schön zu sehen, mit wie viel Emotion und Freude die Kinder dabei sind.“

Zu den kommenden Angeboten zählen unter anderem gemeinsames Turnen, ein Buchklub sowie kreative Workshops wie Schmuckglasieren. Informationen zu allen Veranstaltungen gibt es über die kostenlose DieKlubs-App sowie auf der Website der Klubs.

Mit seinem vielfältigen Programm schafft das All In Village3 Begegnungen, die Menschen zusammenbringen – und manchmal sogar Freundschaften wieder aufleben lassen, die Jahrzehnte zurückreichen.