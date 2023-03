Heiß erwartet: Start in die neue Eissaison

Endlich sind die ersten Frühlingsboten im Vormarsch, da startet auch schon die nächste Eiszeit: die Wiener Eissalons öffnen jetzt Schritt für Schritt ihre Türen. Dieses Jahr im Kommen: kalorien- und zuckerarme Sorten. Keine Sorge: auch cremige Klassiker sind wieder mit dabei.

Der beliebte Eissalon Tichy am Wiener Reumannplatz startet heute in die neue Saison. Noch bevor sich um 10 Uhr der automatische Rollladen des Familienbetriebs öffnet, warten Ungeduldige auf ihr erstes Tichy-Eis nach der Winterpause.

Eissalon Tichy zieht Stammkunden an

Fatima Gaissbauer kommt seit ihrer Kindheit in den 1970er Jahren zum Eissalon Tichy in Favoriten. Heute ist sie das erste Mal bei der traditionellen Saisoneröffnung mit dabei.

Für Bezirksvorsteher Marcus Franz ist die Saisoneröffnung beim Tichy ein Pflichttermin: „Ab diesem Zeitpunkt beginnt für mich der Frühling und ich bin jedes Jahr da, ich muss natürlich auch eine Portion mitnehmen für unser Büro.“

Die 26-jährige Konditormeisterin Xenia Tichy und ihr Team sorgen dafür, dass am Eröffnungstag alles rund läuft: „Zwei Wochen vor der Eröffnung geht der Stress richtig los, da wird das ganze frische Eis produziert.“

Teuerung auch beim Eis deutlich spürbar

Die Coronapandemie ist endlich Geschichte, schon gibt es neue Herausforderungen zu meistern. Den Eissalons machen jetzt die gestiegenen Energie- und Lebensmittelkosten zu schaffen. Die Energiekosten sind auf das vier- bis fünffache gestiegen und das schlägt sich beim Einsatz der Eismaschinen enorm nieder, klagt der Sprecher der Wiener Eissalons Giovanni Alberti. Zudem sind die Hauptzutaten teurer geworden: Milch ist um die Hälfte, Zucker sogar um das Doppelte teuerer geworden. Die Teuerung ist auch für die Kunden zu spüren. Eine Kugel Eis kostet in Wien jetzt um 20 bis 40 Cent mehr als im vergangenen Jahr.

Giovanni Alberti ist trotz der neuen Probleme positiv gestimmt: „Wir wollen unseren Kunden ein Lächeln ins Gesicht zaubern.“ Seinen 1906 vom Urgroßvater gegründeten Salon Alberti auf der Praterstraße im zweiten Bezirk sperrt er am 17. März wieder auf. Mit heute bieten wieder sämtliche „Bortolotti“-Filialen Eis an. Am 15. März um 12 Uhr startet der „Italienische Eissalon“ mit Filialen am Schwedenplatz und in der Seestadt Aspern in die neue Saison.