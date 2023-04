Außergewöhnliches Konzert-Highlight zu Ostern

Letzte Woche fand im Raimund Theater die mit Spannung erwartete Premiere von JESUS CHRIST SUPERSTAR statt. Das Unternehmen der Wien Holding präsentierte in bewährter und langjähriger Tradition auch dieses Jahr zu Ostern die legendäre Rockoper von Andrew Lloyd Webber und Tim Rice als außergewöhnliches Konzert-Highlight in großer Orchesterbesetzung im Raimund Theater.

Die außergewöhnliche Inszenierung, die großartigen Darsteller und die mitreißende Musik lassen die Zuschauer in eine andere Welt eintauchen und berühren sie auf eine ganz besondere Weise.

Großer Andrang

Die Inszenierung von Alex Balga sorgte nicht nur am Premierenabend beim Publikum für tosenden Applaus und Standing Ovations, sondern auch schon im Vorfeld war die Nachfrage so groß, dass alle neun Termine bereits ausverkauft waren. Insgesamt wurden vor der großen Gala-Premiere bereits 12.000 Tickets umgesetzt.

„Dieses weltberühmte Stück im Raimund Theater in erstklassiger Umsetzung erleben zu können, ist etwas ganz Besonderes und wird vom Publikum zu Recht mit großer Nachfrage und Applaus belohnt.“ so Dr. Kurt Gollowitzer, Geschäftsführer Wien Holding GmbH.

Moderne Inszenierung

Die konzertante, in englischer Sprache gesungene Fassung wurde in der Titelrolle wieder von Musicalstar Drew Sarich verkörpert. An seiner Seite standen Alex Melcher als „Judas“ und Nienke Latten als „Maria Magdalena“.

Die Rockoper erzählt die Geschichte der letzten sieben Tage im Leben von Jesus Christus aus der Sicht von Judas, der sich von Jesus verraten fühlt und ihn letztendlich an die römischen Behörden ausliefert. Dabei geht es um Themen wie Liebe, Macht, Verrat und Glauben. Die zeitlose Geschichte wird durch die Musik von Andrew Lloyd Webber und die Texte von Tim Rice auf eine beeindruckende Weise erzählt.