Kinderuni geht auf Tour durch ganz Wien

Seit 10. Juli geht es rund an den sieben Standorten der KinderuniWien: da wird geforscht, experimentiert, Unmengen an Fragen gestellt und viel gelacht. 3.123 Kinder sind unterwegs in der ganzen Stadt, um ihren Wissenschaftsdurst zu stillen. Erkennbar sind sie an den dunkelblauen Kinderuni T-Shirts, die momentan an jeder Ecke der Stadt auftauchen.

Kommenden Samstag finden sich Studierende von allen Standorten wieder zusammen, um den gemeinsamen Abschluss zu begehen: die feierliche KinderuniSponsion im Großen Festsaal der Universität. Der Ablauf ist wie bei einer richtigen Sponsion: Es gibt Vertreter der Rektorate im Talar, Musik, eine Urkunde, einen Titel und eine Feier mit der ganzen Familie. Einzige Voraussetzung für die Teilnahme ist eine besuchte Lehrveranstaltung samt Stempel im Studienausweis. All jene, die nicht zur Sponsion kommen können, haben die Möglichkeit, ihre KinderuniWien-Urkunde zu einem späteren Zeitpunkt abzuholen.

Nach Sponsion geht geht’s auf große Tour

Obwohl mit der KinderuniSponsion der Abschluss des Studiums an den Universitäten stattfindet, heißt das noch lange nicht das Ende für den Kinderuni-Sommer! Denn bereits am 24. Juli geht es für alle neugierigen Nachwuchsforscher weiter: Die Kinderuni geht auf Tour und macht bis 31. August jeweils von Montag bis Donnerstag Stopp in Parks, Gemeindebauten oder im Garten des Jugendzentrums.

Wissenswertes von Umweltschutz bis Literatur

Bei Kinderuni on Tour können die Kleinen jeden Tag zu einem anderen Thema experimentieren oder an einer spannenden Vorlesung teilnehmen. Fragen sind willkommen und der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Wie zum Beispiel beim Schwerpunkt „Umweltschutz“, wo das Thema Kreislaufwirtschaft nicht fehlen darf: Mit der dazugehörigen Wissenschaftsbox können die Jungforscher mehr darüber erfahren, wie Rohstoffe im Kreislauf gehalten und Ressourcen effizient genutzt werden. Zwei Freitage werden ebenfalls zu Forschungsabenteuern im Freien: Am 28. Juli und am 25. August gibt es am Wasserspielplatz Wasserturm viel Wissenswertes zum kalten klaren Nass zu erfahren und zum Tour-Abschluss am 1. September öffnet die Hauptbücherei Wien ihre Türen.

Alle Termine gibt es unter kinderuni-on-tour