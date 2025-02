Nachbarschaftsbudget: Jetzt Seestadt gemeinsam gestalten

Das vom Stadtteilmanagement Seestadt aspern initiierte „Ich. Du. Wir. Nachbarschaftsbudget“ ermöglicht Mitgestaltung am nachbarschaftlichen Leben in der Seestadt. Das Projekt wird heuer bereits zum 8. Mal umgesetzt – so wurden in der Vergangenheit schon insgesamt 76 Ideen in der Seestadt gefördert.

Ab sofort es zwei Möglichkeiten sich aktiv an der Mitgestaltung des Zusammenlebens zu beteiligen: Als Ideengeber*in oder Mitglied der Jury (Einreichfrist für beides bis 04.04.25). Die geloste Jury entscheidet, welche eingereichten Ideen eine finanzielle Unterstützung bekommen. Bei der Vorbereitung und Durchführung ist das Team des Stadtteilmanagements unterstützend an der Seite der Ideen-Umsetzer*innen.

Die Früchte vom letzten Jahr

Im Rahmen des Nachbarschaftsbudgets 2024 entstand unter anderem ein kostenloser Kinderflohmarkt im Raum für Nachbarschaft HEDI an der Sonnenallee. Auf Initiative einer Bewohnerin der Seestadt, können dort Wann? Wie oft? ehemalige Schätze wieder zu neuen Lieblingsstücken werden. Darüber hinaus wurde ein Event namens „Klangschaukel – Sing, Swing & Bodymusic“ organisiert. Bei der Musiksession wurde gesungen, Kanons erlernt, mit Body Music experimentiert und improvisiert.

Es gab Angebote für alle Generationen – bei dem Musik Event oder generell Nabu?. Beim Austausch zum „gemütlichen Altern in der Seestadt“ gab es die Möglichkeit zum Dialog zwischen älteren Bewohner*innen. Deren Bedürfnisse, Ängste, aber auch Lösungs- und Verbesserungsvorschläge hatten Platz. So fand sich eine Gruppe zusammen, die sich gerne öfters über dieses Thema austauschen wird.

Motto des Nachbarschaftsbudgets: gemeinsam ist das Gestalten einfacher als alleine!

Mitgestalten oder Mitentscheiden im Detail

Es gibt verschiedene Wege, sich einzubringen: Menschen können eine Idee einreichen oder Teil der Jury sein.

Idee einreichen:

Es gilt, sich eine Idee zu überlegen und die dazugehörigen Kosten abzuschätzen.

Die Jury entscheidet, welche Ideen finanzielle Unterstützung erhalten. Das Team des Stadtteilmanagements informiert die Gewinner*innen und unterstützt bei der Umsetzung.



Diese Fragen helfen dabei, eine gute Idee zu entwickeln:

– Welche Räume (in meinem Gebäude) können wir zusammen gut nutzen?

– Welche Orte im öffentlichen Raum gibt es in der Seestadt?

– Welche Veranstaltungen oder Treffen möchte ich umsetzen?

– Welche für gemeinsamen Interessen haben die Nachbar*innen in der Seestadt?

– Was können wir draußen oder in einem Gemeinschaftsraum zusammen machen?

Jurymitglied werden:

Die Jury des „Ich. Du. Wir. Nachbarschaftsbudget“ setzt sich aus 12 Freiwilligen aus der Seestadt und Umgebung zusammen. Sie trifft sich am 8. Mai 2025 von 18 bis 21 Uhr im Raum für Nachbarschaft HEDI (Sonnenallee 26) und entscheidet, welche Ideen Geld bekommen. Insgesamt stehen 3000,- Euro für die Umsetzung von Ideen zur Verfügung.

Anmeldemöglichkeiten

E-Mail an: fragen@meine.seestadt.info, oder Formular auf der Website ausfüllen.

Alternativ ist eine Anmeldung auch im Stadtteilmanagement-Büro möglich. Die Mitglieder der Jury werden gelost und benachrichtigt. Die Teilnahme ist freiwillig und unentgeltlich.