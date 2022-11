Neue Bücherei Hietzing: Mehr Auswahl und Platz

Die Bücherei Hietzing hat einen neuen attrak­tiven Standort im Bezirk. Die Büche­rei, die sich bisher im Gebäude der VHS Hietzing in der Hofwiesengasse befand, wurde nun in die Preyergasse 1–7 übersiedelt. Hier bietet sie den lesefreudigen Besuchern mehr als doppelt so viel Platz und ist öffentlich hervorragend erreichbar. Hietzing verfügt damit über eine rundum erneuerte und ­modern ausgestattete Bücherei. Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr dazu: „Die Büchereien erfüllen einen wichtigen Bildungsauftrag in unserer Stadt und erhöhen die Lebensqualität der Bewohner enorm.“

Bibliothek begeistert

Am Tag der Eröffnung fand sich die Bezirkspolitik nahezu geschlossen ein. Unter den ersten Lesern Matthias Friedrich, ­Gerhard Schmid, Johannes Bachleitner, Marcel Höckner und Christopher Hetfleisch.­ ­Bezirksvorsteherin Silke Kobald zeigte sich von dem ­Angebot der neuen Bibliothek begeistert. „Lernplätze für Schüler sowie Studenten bieten allen ­Hietzingern jetzt auf über 350 m2 ­Lesespaß, wofür ich mich bei Vizebürgermeister Wiederkehr herzlich für die gute Zusammen­arbeit ­bedanke!“ Eine ­Besonderheit: Erstmals wurden sogenannte „Lese­waben“ ein­gebaut, in die sich Kinder wie Erwachsene ein wenig ­zurückziehen können.