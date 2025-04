Notfellchen-Mittwoch: Cynthia sucht ein neues Zuhause

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

CYNTHIA

Die liebe Katzendame Cynthia wurde im Mai 2024 geboren und ist eine ganz besondere Samtpfote: freundlich, ruhig und unglaublich sozial. Sie gehört zur Rasse Hauskatze, ist bereits kastriert und trägt die Tiernummer 257832. Cynthia ist ein echtes Notfellchen, denn sie sehnt sich nach einem liebevollen Zuhause mit einer passenden Katzenfreundin an ihrer Seite.

Ein Herz für Katzenfreunde

Cynthia liebt den Kontakt zu Artgenossen. Sie kuschelt und spielt gerne mit anderen Katzen, zeigt sich dabei sehr rücksichtsvoll und liebevoll. Eine Zweitkatze im ähnlichen Alter, die bereits an das Zusammenleben mit anderen Katzen gewöhnt ist, wäre für sie ideal. Das Zusammenspiel mit ihrer tierischen Gefährtin gibt ihr Sicherheit und Lebensfreude.

Schüchtern, aber neugierig

Gegenüber Menschen ist Cynthia zunächst ein wenig zurückhaltend, besonders in neuen Situationen. Doch mit etwas Geduld taut sie schnell auf und genießt dann die Nähe ihrer Menschen – ganz besonders, wenn es ums Kraulen und Ballspielen geht. Letzteres ist ihre große Leidenschaft und bringt sie richtig in Schwung.

Ein Zuhause mit Ausblick

Für Cynthia wünschen wir uns ein Zuhause, das auf ihre Bedürfnisse abgestimmt ist. Sie sollte als Zweitkatze gehalten werden – idealerweise in einer Wohnung mit gesichertem Balkon oder einem Zugang zu einem katzensicheren Garten oder Freigang in ruhiger Lage. So kann sie die Welt draußen entdecken, ohne Gefahren ausgesetzt zu sein.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Katzenvergabe 01/699 24 50-52 (Mittwoch bis Sonntag, jeweils 13:30 – 17:00 Uhr) oder katzenvergabe@tierschutz-austria.at