Noch bis 30. Juni: Rap-Battle mit Beethoven

Nur noch kurze Zeit können Museumsbesucher mit „Beethoven // Opus 360“ eine virtuelle Rap-Battle zwischen dem Wiener Klassik-Komponisten und einem Rapper im Haus der Musik beeinflussen.

Das Haus der Musik präsentiert seit 1. März 2023 „Beethoven // Opus 360“, eine interaktive Virtual Reality-Erfahrung. Dabei können Besucher im Rahmen einer virtuellen Rap Battle zwischen dem Musikgenie und einem Kontrahenten aktiv ins Geschehen eingreifen und verschiedene Beats, Rap Lines und vieles mehr bestimmen, um so gemeinsam mit Beethoven die Gunst des Publikums zu gewinnen.

Das Rap Battle

In „Beethoven // Opus 360“ wird der berühmte Komponist wieder zum Leben erweckt und in unsere Zeit geholt. Kaum setzt man sich die Virtual Reality-Brille auf, landet man in einem Rap Battle. Mittendrin Ludwig van Beethoven, der sich gegen einen Rapper beweisen muss. Als sein Coach kann man aktiv ins Geschehen eingreifen und so gemeinsam mit ihm das Publikum für sich gewinnen. Dabei tauchen die Teilnehmer in eine interaktive Welt ein und lernen einen Beethoven kennen, der so ganz anders ist als gedacht.

Klassik trifft Rap

„Beethoven // Opus 360“ ist eine völlig neue Art der Musikvermittlung, die klassische Musik in die Lebenswelt junger Menschen bringt. Im Spielverlauf können die Teilnehmer sich mit der Figur des noch jungen Beethoven identifizieren und mit ihm gemeinsam mehrere Spielrunden meistern. Dabei sammeln sie ganz nebenbei biographisches Wissen – kein trockenes Fakten lernen, sondern Lernspaß und Begeisterung stehen im Mittelpunkt. Spielhaft werden die Grenzen der elitären „Hochkultur“ der Konzertwelt aufgebrochen und für junge Menschen geöffnet.