ROTE NASEN sorgen für Spaß am Krankenbett

Krankheit und Weihnachten – zwei Wörter, die einfach nicht zusammenpassen. Wenn Kinder, Erwachsene und Seniorinnen und Senioren sowie Pflegerinnen und Pfleger zu Weihnachten im Spital verbringen müssen, ist diese Zeit oft und verständlicherweise von Traurigkeit geprägt. Doch ROTE NASEN Österreich setzt sich dafür ein, auch im Spital oder Pflegeheim Weihnachtsstimmung zu verbreiten und die Patientinnen und Patienten und Ärztinnen und Ärzte nicht alleine zu lassen. Verkleidet als singendes Clownengerl, mit Rentiergeweih und roter Nase oder gar als funkelnder Christbaum.

Heiterkeit und Freude

„Wenn Kinder diese aufregende Zeit nicht zuhause, sondern im Spital verbringen, ist das – neben der Krankheit – eine besonders schwierige Situation für die ganze Familie. Hier möchten wir einen Funken bringen, daher versprühen unsere Clowns heitere Weihnachtsstimmung direkt am Krankenbett. Sie dekorieren gemeinsam die Station, singen fröhliche Lieder oder schreiben lustige Briefe an das Christkind. Doch auch Erwachsene und Seniorinnen und Senioren dürfen sich natürlich über diese ganz speziellen Besuche freuen“, betont Mag.a (FH) Ivana Bacanovic, Geschäftsführerin von ROTE NASEN Clowndoctors. Und so überreichen ROTE NASEN Clowns ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk: Fröhlichkeit und eine Reise in eine Welt fernab vom Krankenhaus-Alltag.