Schritt für Schritt ist der 13. Fußgeher-fit

Kürzlich fand das erste Treffen der Arbeitsgruppe „Fußgänger freundliches Hietzing“ statt. Auf Initiative von Bezirksvorsteher-Stellvertreter Matthias Friedrich wird diese gemeinsam mit seinem Amtskollegen Christian Gerzabek fraktionsübergreifend koordiniert und an Verbesserungen für all jene gearbeitet, die im 13. Bezirk gerne per pedes unterwegs sind. Auf der Agenda stehen dabei breitere Gehwege, zusätzliche Verweilplätze und Barrierefreiheit.

Einigkeit im Bezirk

Über alle Parteigrenzen hinweg findet die Initiative Zustimmung, wie es Friedrich formuliert: „Gemeinsames über Trennendes stellen und mit der Bevölkerung den Bezirk noch lebenswerter machen.“ Gerzabek ergänzt: „Die Sicherheit der Fußgeher muss im Vordergrund stehen.“ Alexandra Steiner von den Grünen stimmt zu: „Mit Unterstützung der Hietzinger werden wir gemeinsam die Gefahrenstellen lokalisieren und fußgängerfreundliche Maßnahmen setzen.“ Ebenso Johannes Bachleitner von den Neos: „Nach den guten ­Erfahrungen mit einer Arbeitsgruppe für den Radverkehr freut es mich, dass wir nun auch einen Schwerpunkt auf Fußgänger legen.“ Die Mithilfe der Bevölkerung ist wichtig. Unter der ­E-Mail-Adresse hietzing_geht@gmx.at können Wünsche, Anregungen und Verbesserungsvorschläge zu dem Thema eingebracht werden.