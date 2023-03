Spannende Osterfeste sind kein Aprilscherz

Am 1. April warten keine Scherze auf große und kleine Kinder, sondern Osterfeste, Discos und Theater-Workshops. Die Kinderfreunde laden dazu ein – das kann ja heiter werden! Das Programm:

Gleich am Samstag, 1.4., findet das große Osterfest der Kinderfreunde Donaustadt statt. Von 13 bis 16 Uhr wartet auf der Abenteuerwiese Stadlau (22., zwischen Zieritzgasse & Gemeindeaugasse) ein kunterbunter Nachmittag mit Eiersuche, Eier bemalen und Osternest basteln. Der Eintritt ist frei.

Am Sonntag, 2.4., geht‘s munter weiter. Die Sevi-Disco der Kinderfreunde Ottakring lockt in den Albert-Sever-Saal (16., Schuhmeierplatz). Motto zwischen 10 und 12:30 Uhr: „Die 4 Elemente – Feuer, Wasser, Luft und Erde!“ Der Eintritt ist für Kinder frei, Erwachsene zahlen 8 Euro (ermäßigt 6 Euro).

Weitere interessante Oster-Termine der Kinderfreunde sind: Am 14.4. ab 10 Uhr steht der Spielebus beim Friedenslauf in der Meiereistraße (2., Anlage Leichtathletikverband Prater), am 15.4. ab 15 Uhr findet auf der Wieden ein Ostersuchspiel im Alois-Drasche-Park statt und am 16.4. ab 15 Uhr veranstalten die Kinderfreunde Margareten einen Schachteltheater-Workshop in der Vogelsanggasse 21. Die Teilnahme ist kostenlos.

Wir wünschen viel Vergnügen! Mehr Infos: www.wienerkinderfreunde-aktiv.at