Staus in der Innenstadt und rund um Prater

Am Sonntag, 2. Juli, wird es voraussichtlich zu größeren Behinderungen rund um den Prater und in der Innenstadt kommen. Und am 1. und 2. Juli wird abends der Zustrom zum Pink-Konzert im Ernst-Happel-Stadion sehr stark sein.

Bei der Veranstaltung „Vienna Carnival“ werden ab 15:00 Uhr ca. 1.500 Teilnehmer erwartet. Die Route wird sie vom Praterstern über Praterstraße – Aspernbrückengasse – Aspernbrücke – Ringstraße – Burgtor zum Heldenplatz führen. Verzögerungen werden rund um den Praterstern, auf Schüttel- und Untere Donaustraße, auf Franz-Josefs-Kai, auf den Zufahrten zum Ring und auf dem Ring selbst nicht ausbleiben. Da erfahrungsgemäß viele Gäste am ersten Ferienwochenende in den Prater strömen, empfiehlt der ÖAMTC dringend, Öffis zu benutzen.

Am Samstag- und Sonntagabend wird das Pink-Konzert im Ernst-Happel-Stadion für Behinderungen sorgen. Besucher sollten möglichst die U1 und U2 benutzen. Die Durchfahrt durch den Prater ist an Wochenenden über die Stadionallee gesperrt. Staus auf Handelskai und Meiereistraße sowie vor den Abfahrten Handelskai von der A23 zeitweise nicht auszuschließen