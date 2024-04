Umstecken: Es ist jetzt Zeit für die Sommerreifen

Jetzt beginnt wieder das große Umstecken. Als Entscheidungshilfe sei der ÖAMTC-Sommerreifentest 2024 mit 16 verschiedenen Modellen empfohlen.

Am 15. April endet die gesetzlich vor­ge­schrie­bene Winter­reifenpflicht. Dann kann es in der Werkstätte ums Eck oder beim Reifenhändler im Grätzel schon eng mit den Terminen werden. Denn ganz Wien will wechseln! Also ist es ratsam, schon vorab beim ­Betrieb seines Vertrauens einen Umsteck-­Termin ­auszumachen.

Top-Bewertungen

Wer neue Reifen braucht, kann Experten direkt befragen. Oder den neuen ÖAMTC-Test lesen, um sich einen Überblick zu verschaffen. 16 Sommerreifen der Dimension 215/55 R17 wurden auf Herz und Nieren geprüft, wobei ÖAMTC-Reifenexperte Steffan Kerbl betont: „In über 50 Jahren der Reifentests hatten wir noch keinen Test mit so guten Ergebnissen: drei ‚Gut‘, zwölf ‚Befriedigend‘ und ein ‚Genügend‘. Aber selbst das Modell am Ende der Testtabelle ist je nach Anforderungsprofil durchaus kein schlechter Reifen.“ Diesmal wurde übrigens nur eine Dimension herangezogen. Der Grund: Ende Juni wird ein Test mit Ganzjahresreifen veröffentlicht.

Mehr ­Details: http://www.oeamtc.at