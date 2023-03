Vorlesetag: Programm für Jung und Alt bei Thalia

(Vor)lesen kann man nicht nur zu Hause, sondern überall. Anlässlich des Wiener Vorlesetages am 23. März laden auch viele Wiener Buchhandlungen zu kostenlosen Lesungen für Kinder und Erwachsene ein.

Das Programm der Wiener Thalia-Filialen haben wir hier zusammengefasst:

Jana Grabner liest aus dem Kinderbuch „Schwimm, kleine Emy!“

Um 14:00 Uhr wird die Grazer Autorin und Illustratorin Jana Grabner in der Thalia Filiale in der Mariahilferstraße 99 aus ihrem Buch „Schwimm, kleine Emy!“ vorlesen. Es geht um die Schildkröte Emy und wie sie ihr aufregendes erstes Lebensjahr bestreitet. In die Geschichte verwoben sind interessante Details und Informationen über die Lebensweise der Schildkröten. Im Anschluss um 15 Uhr lädt die Autorin zum gemeinsamen Schildkröteneier-Basteln aus Ton ein.

Daniel Glattauer präsentiert seinen druckfrischen Roman „Die spürst du nicht“

Ebenfalls bei Thalia Mariahilferstraße präsentiert Daniel Glattauer in Kooperation mit Radio Wien um 19:00 seinen druckfrischen Roman „Die spürst du nicht“. Darin lässt er in spannenden Szenen, mit starken Dialogen und viel Sprachwitz Menschen zu Wort kommen, die keine Stimme haben. Durch den Abend führen wird die ORF Moderatorin Ingrid Rehusch.

Franzobel liest aus seinem Roman „Einsteins Hirn“

Um 19:00 Uhr wird der mit dem Ingeborg-Bachman-Preis ausgezeichnete Autor Franzobel in der Thalia-Filiale Wien Mitte aus seinem aktuellen Roman „Einsteins Hirn“ vorlesen. Die neu erfundene wahre Geschichte erzählt vom Pathologen Thomas Harvey, der Einsteins Hirn nach dessen Tod entfernt und sein Leben lang behält. Mit ihm erlebt Harvey die Wahl John F. Kennedys zum Präsidenten und die erste Landung auf dem Mond, Woodstock und Watergate und das Ende des Vietnamkriegs. Irgendwann beginnt das Hirn, mit Harvey zu sprechen.

Vielleicht hat auch die kleine Buchhandlung um die Ecke ein spannendes Programm geplant? Mehr Infos zum Vorlesetag gibt direkt in der Buchhandlung des Vertrauens oder hier.