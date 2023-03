Vorlesetag 2023: So viele Vorlesende wie noch nie

Der österreichische Vorlesetag geht in diesem Jahr in die sechste Runde. Kurz vor dem großen Tag am 23. März wurde ein neuer Meilenstein gesetzt: Bereits über 4.000 Menschen haben sich als Vorlesende angemeldet.

Ob in den Schulen, in der Therme, im Kaffeehaus oder online gemütlich im eigenen Wohnzimmer – diesen Donnerstag wird im ganzen Land vorgelesen und natürlich zugehört. In diesem Jahr haben sich so viele Lesefreudige wie noch nie gemeldet, um auf die Wichtigkeit des Lesens hinzuweisen. Auf der Homepage des Vorlesetags kann man sich schon jetzt einen Überblick verschaffen und die Lesungen nach Veranstaltungsort, Vorlesenden und Zielgruppe filtern.

PVÖ-Matinee im D’Landsknecht

Für jene Wienerinnen und Wiener, die noch unentschlossen sind, zu welcher Lesung es gehen soll, haben wir noch einen weiteren Veranstaltungstipp. Der Pensionistenverband Wien lädt am Donnerstag ab 10:00 Uhr ins Restaurant D’Landsknecht in der Porzellangasse 13. Unterstützt wird die Veranstaltung von prominenten Vorlesenden:

Um 11.00 Uhr liest Michael Schottenberg aus seinen Büchern „Österreich für Entdecker“ und „Wien für Entdecker“.

Um 11.30 Uhr wird Rudi Dolezal, Filmproduzent und Regisseur, aus seinem neuen Buch „My friend Freddie“ lesen.

Gleich im Anschluss, um 12.00 Uhr, liest Martina Rupp aus eigenen Kolumnen und dem Vorlesebuch 2023. Voraussichtliches Ende ist um 12:30 Uhr geplant.