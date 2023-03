Wien erneut führend in puncto Lebensqualität

Insgesamt belegt Wien nach Kopenhagen den zweiten Platz der begehrtesten mittelgroßen Städte unter 3 Millionen Einwohnern.

Laut der aktuell erschienenen Studie der Boston Consulting Group (BCG) belegen London, New York und Shanghai die vordersten Ränge der begehrtesten Megastädte 2022. In der Kategorie der mittelgroßen Städte sichert sich Wien nach Kopenhagen den zweiten Platz, gefolgt von Amsterdam. Bewertet wurden in weltweit 79 Städten diverse soziale, wirtschaftliche und politische Indikatoren. In Punkto Lebensqualität liegt Wien zum wiederholten Mal auf dem ersten Platz.

Woran misst man Lebensqualität?

Ob eine Stadt sich durch eine hohe Lebensqualität auszeichnet, wird anhand mehrerer Faktoren erhoben. Diese setzen sich unter anderem aus der Verfügbarkeit einer gut entwickelten physischen und sozialen Infrastruktur, der Umweltqualität, hochwertigem Wohnraum, der Erreichbarkeit von Schulen und Krankenhäusern, der Sauberkeit und der Zugänglichkeit öffentlicher Räume sowie dem Kultur-und Erholungsangebot zusammen.

Corona-Pandemie

Die Covid-19-Pandemie und die damit einhergehende Frage der Krisenresilienz hat sich bei fast allen Städten negativ auf die Punktezahlen ausgewirkt. Dies zeigte sich unter anderem bei den Themen der professionellen Selbstverwirklichung, attraktiven Job-und Karriereoptionen oder der Möglichkeit zu sozialen Interaktionen.

Die Lockerung der Coronamaßnahmen bewegt weltweit wieder viele Menschen, zwischen den Städten umzuziehen. Der Ausbau der Möglichkeiten, ortsunabhängig zu arbeiten, spielt dabei eine wesentliche Rolle.

