60 + 40 = 100 Jahre Reinhard Nowak

Reinhard Nowak’s Geburtstagssause im Marchfelderhof, zu der er einlud, war ein wahres Feuerwerk der Freude und der Erinnerungen.

Ein beeindruckendes Jubiläum

Die Feierlichkeiten wurden von einer illustren Kollegenschaft begleitet, angeführt von Serge Falck. Kabarettistinnen wie Andrea Händler und Nadja Maleh sowie Kabarettist Christoph Fälbl folgten seinem Ruf und fanden sich im Marchfelderhof ein.

Intendant Marcus Strahl eröffnete den Abend mit einer unterhaltsamen Laudatio. “Heute feiern wir nicht nur Reinhard Nowaks 60. Geburtstag, sondern auch sein 40-jähriges Bühnenjubiläum“, verkündete Strahl stolz und erinnerte an Nowaks bescheidene Anfänge als Statist an der Seite von Helmut Qualtinger in der Josefstadt.

Ein Leben auf der Bühne

Reinhard Nowak hat seinen Weg auf der Bühne mit Entschlossenheit und Leidenschaft verfolgt. Von seinen ersten Schritten als Statist bis hin zu unvergesslichen Kultklassikern wie “Kaisermühlen Blues” und “Muttertag” hat er das österreichische Kulturerbe mitgeprägt.

Eine Festmahl für die Sinne

Die kulinarische Reise des Abends wurde von Küchenchef Christian Langer meisterhaft inszeniert, angeführt von einem Spargelmenü der Extraklasse. Während Roman Gregory die Weltpremiere eines eigens für Nowak geschriebenen Songs präsentierte, verzauberte Popröhre Niddl die Gäste mit ihrer Musik.

Ein Abend voller Erinnerungen

Die Feierlichkeiten gipfelten in einem herzlichen “Happy Birthday” für Reinhard Nowak, angestimmt von einer Vielzahl von Freunden und Kollegen. Unter ihnen befanden sich Schauspielerinnen wie Claudia Rohnefeld und Michaela Härle, Burlesque-Kabarettistin Wendy Night, sowie renommierte Haubenköche und Sportler.

Ein Blick in die Zukunft

Während Reinhard Nowak mit seiner Frau Arzu und Tochter Mina den Abend genoss, wurde deutlich, dass sein Einfluss und seine Leidenschaft für die Bühne auch in den kommenden Jahren unvergessen bleiben werden. Möge das nächste Kapitel seines Lebens ebenso reich an Erfahrungen und Erfolgen sein wie die ersten 100 Jahre.