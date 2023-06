14.000 begeistert von „Wir sind Wien“ Festival

80 Veranstaltungen, 24 Eventtage, 400 beteiligte Künstler, 23 Bezirke. Das ist die Bilanz des 15. „Wir sind Wien“ Festivals. Gewitter, Regen und Hitze konnten den Kulturgenuss nicht verderben.

Mehr als 14.000 Menschen wurden im Rahmen von der Events großartige Darbietungen junger Sounds von Indie- und Elektropop über Techno, morgendliche klassische Konzerte, Stadterkundungstouren, Kindertheater, Führungen, Lesungen, Poetry Slams, Musicals, Schreibwerkstätten und Filmvorführungen geboten „Wie jedes Jahr hat das Team von „Wir sind Wien“ es geschafft, ein reichhaltiges Kulturangebot in 23 Bezirke zu bringen. Das Ziel des Festivals ist es, allen Wienern und Besuchern unserer Stadt Kunst auf hohem Niveau bei freiem Eintritt zu bieten“, so Monika Erb, Geschäftsführerin der Basis.Kultur.Wien.

Nur 3 Veranstaltungen abgesagt

Neben der Logistik war in diesem Jahr vor allem das Wetter eine Herausforderung. In der Woche ab dem 5. Juni haben permanenter Regen und Gewitter die Organisatoren vor große Herausforderungen gestellt. „Wir können durchaus mit ein wenig Stolz behaupten, dass wir nur drei Veranstaltungen absagen mussten. Für alle anderen Events haben wir schnelle Ausweichmöglichkeiten in Form von Indoor-Lösungen gefunden“, so die Projektleiterinnen Karin Hoffmann und Andrea Junker.