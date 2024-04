Achtung, bissig! 2024 als das “Jahr der Vampire”

Der Tipp der WBB-Gesundheitsexperten: Bitte unbedingt gegen Zecken impfen – es besteht die Gefahr von FSME.

Achtung, das wird ein Zecken-Jahr! Was heißt: wird? Es ist schon eines! Denn aufgrund der milden Temperaturen im Winter können diese lästigen Milben in Österreich nicht nur in wärmeren Jahreszeiten überleben – etwa in Parks, im Prater und im Wienerwald. Hundebesitzer können ein (Trauer-)Lied davon singen, sie mussten ihre vierbeinigen Lieblinge heuer schon oft von „Vampiren“ befreien.

Ein Prozent stirbt

So richtig gefährlich sind Zecken für Menschen, denn sie können FSME übertragen, eine virusbedingte Hirnhaut- oder Gehirnentzündung. Symptome sind zuerst grippeähnliche Erscheinungen bis hin zu Gliederschmerzen – ein Prozent der Patienten stirbt daran. Sofern man nicht dagegen geschützt ist: Nach der ersten Impfung folgen Auffrischungen nach einem bis drei Monaten und dann nach fünf bis zwölf Monaten beziehungsweise drei Jahren.