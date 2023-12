700 kuschelige Freunde für Kinder in Not gespendet

Für Wärme und Geborgenheit im Winter spendet PENNY 700 flauschige Kuscheltiere an das Österreichische Rote Kreuz (ÖRK), die als Teil der ÖRK-Familienpakete an bedürftige Familien vergeben werden.

Vor allem für Kinder aus bedürftigen Familien birgt der Winter besondere Herausforderungen, da er dazu einlädt, sich in gemütlicher Gesellschaft mit den Liebsten oder dem heiß geliebten Kuscheltier auf der Couch Sicherheit zu suchen. Deshalb stellt PENNY dem Österreichischen Roten Kreuz 700 kuschelige Plüschtiere zur Verfügung.

Gerade der kalte Winter ist für bedürftige Kinder eine schwierige Jahreszeit (Kai Pataky)

Die plüschigen Wegbegleiter bestehen zu hundert Prozent aus recyceltem Material und werden im Rahmen von Familienpaketen an Familien und Kinder in Not verteilt. „Gerade der kalte Winter ist für bedürftige Kinder eine schwierige Jahreszeit. Gemeinsam mit dem Österreichischen Roten Kreuz dürfen wir den Kleinsten auch dieses Jahr wieder etwas Geborgenheit schenken und für leuchtende Kinderaugen sorgen“, so PENNY Geschäftsführer Kai Pataky bei der Übergabe.

Kuscheltiere spielen aus psychologischer Sicht eine wichtige Rolle für Kinder. Sie fördern vor allem das Einfühlungsvermögen, Sozialisation und auch die Selbstheilung. „Kuscheln mit Kuscheltieren ist wichtig für Kinder und Heranwachsende. Deswegen freuen wir uns sehr, dass PENNY auch heuer wieder Kuscheltiere für unsere Familienpakete spendet. PENNY und das Österreichische Rote Kreuz sind bereits seit mehr als zehn Jahren Partner, wenn es darum geht, Familien in Österreich zu unterstützen“, so Mag. Katharina Albrecher, Leitung Bildung und Lernprogramme des Österreichischen Roten Kreuzes.

Der Familien-Hilfsfonds

Gemeinsam mit dem Österreichischen Roten Kreuz unterstützt PENNY bereits seit 2011 im Rahmen des PENNY Familien-Hilfsfonds Familien in Not in ganz Österreich. „Wir erleben es gerade alle. Das Notwendigste ist für viele, vor allem aber für Familien, die schon vor der steigenden Inflation am Existenzminimum waren, kaum leistbar geworden. All diesen Familien muss dringend geholfen werden. Der PENNY Familien-Hilfsfonds unterstützt hier mit gezielten Hilfeleistungen“, erklärt Kai Pataky, PENNY Geschäftsführer. Rund 2 Millionen Euro wurden bisher an Spenden gesammelt. Damit konnte 5.362 notleidenden Familien in Österreich mit 12.725 Kindern geholfen werden.

Die Familienpakete des ÖRK

Das Österreichische Rote Kreuz unterstützt Menschen in gesundheitlichen, aber auch finanziellen Notlagen. Zur Weihnachtszeit sind finanziell schwierige Situationen besonders spürbar. Darum will das Österreichische Rote Kreuz gemeinsam mit Partnern diesen Menschen helfen. Christkind spielen und Menschen aus benachteiligten Familien, deren Monatsbudget keinen Spielraum für Sonderausgaben hat, beschenken. Gerade zur Weihnachtszeit Nächstenliebe zeigen und Kinderaugen strahlen lassen – gemeinsam geht das. Insgesamt werden 5.000 Familienpakete mit Lebensmitteln und Verbrauchsgütern der besonderen Art geschnürt. Die Verteilung erfolgt über die 122 Team Österreich Tafeln österreichweit nach Notwendigkeit.

