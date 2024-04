Sommer-Blues: Die Badesaison startet am 2.5.

m Gänsehäufel wird es heuer mehrere kultureller Veranstaltungen geben. Den Auftakt macht die Bezirkstour der Wiener Festwochen mit der Theateraufführung „Die Rechnung“ von Tim Echells am 1. Juni um 10 Uhr. Am 27. Juni spielt die Wiener Band 5/8erl in Ehr´n ihren Song Badeschluss. Davor findet ein rund 90-minütiges Konzert statt. Weitere Konzerte finden im Kongreßbad (11. Juni) und im Strandbad Alte Donau (25. Juli) statt. Am 11. Juli findet im Buffet am Weststrand eine Kantinenlesung mit 5 Autor*innen und einem Duo aus dem Wienerlied statt. Und zu guter Letzt gastiert Birgit Denk mir ihrer beliebten Veranstaltung „Denk mit Kultur“ am 21. Juli am Oststrand und lädt zur Unterhaltung der Badegäste ein.