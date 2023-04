Aktion „Autofasten“ bringt Grün in den Schulhof

Die insgesamt 14 Klassen der GTVS ALT ERLAA in Liesing legten auch in diesem Jahr bei der Aktion „Autofasten am Schulweg“ den Fokus auf umweltfreundlich zurückgelegte Schulwege während der Fastenzeit und sorgten so für Artenvielfalt im Schulgarten.

Die Aktion „Autofasten am Schulweg“ ist eine Initiative der Umweltbeauftragten der Katholischen und Evangelischen Kirchen Österreichs die dazu aufruft, das eigene Mobilitätsverhalten in Richtung Nachhaltigkeit zu gestalten, um auch den nachfolgenden Generationen eine lebenswerte Zukunft zu erhalten. Dabei geht es darum, in der Fastenzeit möglichst viele Eltern und Kinder zu motivieren, den Schulweg ohne Auto zurückzulegen und stattdessen Öffis, Fahrrad, Füße, Fahrgemeinschaften etc. zu nützen.

Auf einem A0-Plakat mit einem Mitmachbaum für jede teilnehmende Schule werden pro Tag Aufkleber in Form von grünen Blättern von allen Schüler, die während der Fastenzeit ohne Auto zur Schule gekommen sind, angebracht. Ist der Baum reichlich mit Blättern beklebt, gewinnt die Schule im Sinne der Erhaltung der Artenvielfalt einen Gutschein in Wert von € 60 von Bella Flora zum Einkauf eines Baumes oder Strauches zum selber pflanzen.

Alle Klassen machten mit

Wie bereits im letzten Schuljahr haben auch in diesem Jahr alle Klassen der GTVS ALT ERLAA (23., Anton-Baumgartner-Straße 44) auf Initiative der Religionslehrerin Sabine Graf-Burgstaller teilgenommen. Und das mit Erfolg: Im vergangenen Herbst durfte sich die Schule über drei Beerensträucher freuen, die sie im Rahmen der Aktion erhalten hat. Unter fachkundiger Anleitung der Freizeitpädagoginnen setzten Schüler die Sträucher in die von der MA56 zur Verfügung gestellten Hochbeete im Schulgarten und konnten in diesem Frühjahr bereits Blüte und Austrieb der frischen grünen Blätter beobachten.

„Bis unsere sogenannte „Naschhecke“ tatsächlich Früchte ausbildet, wird es noch ein weiteres Jahr dauern“, meint Freizeit- und Naturlernpädagogin Irene Obetzhofer, die das Projekt „(G)Artenvielfalt im Schulhof“ leitet und sich mit Schulleiter Claus Großkopf über die gesponserten Beerensträucher freut. Mit dem diesjährigen Bella-Flora-Gutschein sollen weitere Obst- oder Beerensträucher angeschafft werden.

„Unser Ziel ist es, den Schulhof sukzessive in einen vielfältigen Schulgarten umzugestalten, in dem sowohl Platz für naturnahes und kindgerechtes Spielen wie auch Lernen für Natur- und Gartenkunde, Nachhaltigkeit und Soziales ist“, erklärt Großkopf. Mit den über die „Autofasten“-Aktion zur Verfügung gestellten Sträuchern, ist die Schule diesem Ziel wieder ein Stück näher gekommen.