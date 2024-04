Radweg-Ausbau zwischen Hietzing und Liesing

Im Zuge des Radwegenetzausbaues der Stadt Wien werden in der Atzgersdorfer Straße im Abschnitt zwischen Schluckergasse und Am Rosenhügel im 13. beziehungsweise 23. Bezirk Ein-Richtungs-Radwege errichtet.

Beidseits der Atzgersdorfer Straße entstehen im Abschnitt zwischen Schluckergasse und Am Rosenhügel auf einer Länge von rund 450 Metern bauliche etwa 1,60 Meter breite Ein-Richtungs-Radwege. Die Radfahranlage auf der stadteinwärtsführenden Seite geht ab etwa 100 Meter nach der Kreuzung Schluckergasse bis zur Kreuzung Wöbergasse in einen Radfahrstreifen über. Für mehr Beschattung werden im Projektabschnitt in der Atzgersdorfer Straße auf der Seite des Wasserbehälters (stadtauswärtsführende Seite) bis Jahresende insgesamt zehn und im Bereich des Kreuzungsplateaus Am Rosenhügel fünf neue Bäume gepflanzt.

Als Maßnahme für mehr Sicherheit und Komfort wird das bestehende Haltestellenkap von Höhe Atzgersdorfer Straße Hausnummer 167 vor Hausnummer 165 verschoben und in ein für Radfahrende befahrbares Kap umgebaut. Gleichzeitig mit den projektbedingt erforderlichen Baumaßnahmen wird die im Projektbereich befindliche Fahrbahn der Atzgersdorfer Straße aufgrund von Zeitschäden saniert.

Verkehrsmaßnahmen ab 23. April

Bis voraussichtlich Anfang Juli ist das Rechts- bzw. Linksabbiegen von der Atzgersdorfer Straße in die Wundtgasse in Fahrtrichtung Breitenfurter Straße nicht möglich. Zudem wird die Gallgasse von am Rosenhügel bis und in Richtung Riedelgasse als provisorische Einbahn geführt. Die in die Atzgersdorfer Straße einmündenden Romakogasse und Wöbergasse werden – bei gleichzeitiger Aufhebung der Einbahnen – als provisorische Sackgassen ausgebildet. Die jeweiligen Zufahrten erfolgen vom Emil-Behring-Weg.

Die Autobuslinie 63A wird in der Wundtgasse bis Emil-Behring-Weg kurzgeführt und die Endstation am Rosenhügel wird nicht angefahren.

Die Autobuslinie 58B in Fahrtrichtung stadteinwärts wird ab „Am Rosenhügel“ über die Atzgersdorfer Straße umgeleitet, die in der Atzgersdorfer Straße bestehenden Haltestellen werden mitbenützt.

Der Fußverkehr wird aufrechterhalten.

Über die Verkehrsmaßnahmen ab Anfang Juli berichtet die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau gesondert.

Örtlichkeit der Baustelle: 13., 23., Atzgersdorfer Straße zwischen Schluckergasse und am Rosenhügel

Baubeginn: 20. Februar 2024

Geplantes Bauende: 6. September 2024

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 – Infoline Straße und Verkehr.