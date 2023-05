Allee in Hietzinger Hauptstraße verlängert

Noch in diesem Jahr wird die Allee in Unter Sankt Veit ab dem Bahnschranken bis zur Sankt-Veit-Gasse fortgesetzt. Im Abschnitt zwischen der Feldmühlgasse und der Sankt-Veit-Gasse werden im Spätsommer die bisherigen Tröge der MA42/ Stadtgärten durch die Pflanzung von insgesamt neun Straßenbäumen ersetzt.

„Mit dem Rückgang des Parkplatzdrucks abseits der U4 und der Linie 60 gibt es etwas mehr Spielraum, um den öffentlichen Raum in den dichter verbauten Bezirksgebieten mit Straßengrün angenehmer zu gestalten. Wer im Sommer zu Fuß unterwegs ist, weiß, dass es stellenweise notwendig ist, die Straßenseite zu wechseln, um der Hitze zu entkommen. Die Aufenthaltsqualität für die Bewohner und die Geschäfte wird entscheidend verbessert, erzählt Bezirksvorsteherin Silke Kobald. Die Schutzverrohrung für Gas- und Elektroleitungen, die Bewässerungsanlage und die Herstellung der Baumscheiben verursachen allerdings hohe Kosten. „Gerne möchten wir die Allee, so wie in der Kaiserzeit ursprünglich vorgesehen, bis zum Anna-Strauss-Platz vollenden, dazu müssen wir aber wohl noch einige Jahre sparen“, so Kobald.