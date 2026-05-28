Am 8. Juni wird der Klub Sillerplatz 7/6 im 13. Bezirk zur kleinen Erlebniswelt rund um Neuseeland. Von 13.30 bis 16 Uhr dreht sich alles um das faszinierende Inselreich im Pazifik. Die Gäste erwartet eine gemütliche Atmosphäre mit landestypischer Dekoration und spannenden kulturellen Eindrücken.

Besonders die traditionsreiche Kultur der Māori sowie die beeindruckende Natur Neuseelands stehen im Mittelpunkt des Ländernachmittags. Gemeinsam entdecken die Besucher*innen die Besonderheiten des Landes und können sich in entspannter Runde austauschen.

Australisches Flair in Ottakring

Nur zwei Wochen später geht die Reise weiter nach Australien. Am 22. Juni lädt der Klub Hubergasse 8 im 16. Bezirk von 13.30 bis 16 Uhr zu einem stimmungsvollen Australien-Nachmittag ein.

Der fünfte Kontinent begeistert mit einzigartiger Tierwelt, beeindruckenden Landschaften und kultureller Vielfalt. Genau dieses Lebensgefühl soll auch im Klub spürbar werden. Musikalische Eindrücke, passende Dekoration und gemeinsames Entdecken sorgen für echtes Australien-Feeling mitten in Ottakring.

Die Welt zu Gast im Grätzl

Die Initiative „In 80 Tagen um die Klubs“ ist vom berühmten Roman „In 80 Tagen um die Welt“ inspiriert und bringt noch bis November internationale Kultur direkt in die Wiener Grätzl. In den Klubs wird getanzt, gespielt, gekocht und gefeiert – immer passend zu verschiedenen Ländern und Traditionen aus aller Welt.

Auch in den kommenden Wochen warten weitere abwechslungsreiche Länder-Schwerpunkte auf die Besucherinnen. Damit schaffen die Pensionistinnenklubs die Möglichkeit, neue Kulturen kennenzulernen und gemeinsam besondere Nachmittage zu erleben.

Weitere Informationen sowie alle Termine gibt es im Klubkalender auf der Website www.dieklubs.at und in der kostenlosen die KlubsApp.