Am Hauptbahnhof legt die Friedensflotte morgen ab

Mit „mirno more“ wünschen sich Seefahrer ein „friedliches Meer“ – dieser Gruß verleiht dem weltweit größten Segelprojekt für sozialbenachteiligte Kinder und Jugendliche eine besondere Bedeutung und seinen Namen. Die friedensflotte mirno more findet von 16. bis 23. September 2023 in Kroatien statt.

Das Projekt wurde vor 29 Jahren gegründet, um Geflüchtete, Kinder und Jugendliche aus den ehemaligen Gebieten Jugoslawiens zusammenzuführen und ein friedliches Miteinander zu fördern. Heute ist die friedensflotte mirno more eine tragfähige Plattform für vielfältige Zielgruppen und soziale Anliegen. Teilnehmer sind Kriegswaisen und Flüchtlingskinder sowie Menschen mit unterschiedlichen Einschränkungen, sozialen, seelischen und anderen besonderen Bedürfnissen.

„In 29 Jahren friedensflotte mirno more haben die Themen Inklusion, Integration und Solidarität nicht an Aktualität verloren. Ganz im Gegenteil: Heute ist es wichtiger denn je, ein starkes Zeichen für Weltoffenheit zu setzen und diese gerade bei jungen Menschen als Mindset zu verankern. In der Flottenwoche verbringen die Kinder und Jugendlichen ein unvergessliches Abenteuer, wo sie über alle Unterschiede hinweg zusammenhalten – so wird auf eine pädagogisch besonders wertvolle Art die Relevanz von Chancengleichheit deutlich. Es werden die Sorgen und Probleme des Alltags vergessen und es entstehen Erinnerungen und Freundschaften fürs Leben.“, so Andreas Bauer, Vorstandsvorsitzender des Vereins friedensflotte mirno more.

Verabschiedung am Hauptbahnhof

Morgen, am Samstag, 16. September 2023 um 07:30 Uhr gibt es eine gemeinsame Verabschiedung des Konvois am Hauptbahnhof Wien, bevor es für die Teilnehmer und das Organisationsteam nach Kroatien losgeht. Vor Ort sind unter anderem der Vorstandsvorsitzende des Vereins Andreas Bauer, Ehrenbotschafter Ali Mahlodji und Unterstützer wie Paul Blaguss und Rudolf Braunshier (Blaguss Busreisen), Alexander Boubal (Simacek), Kerstin Konold (Europcar) und Alexander Ghezzo (Ghezzo GmbH) anzutreffen. Nach der Verabschiedung fährt der Konvoi begleitet von Fahrzeugen der Polizei in Richtung Südautobahn. Jeder ist herzlich eingeladen, die Teilnehmer der Friedensflotte zu verabschieden.

Hier gibt es den Film-Trailer der letztjährigen Flottenwoche.

Mehr Infos: www.mirnomore.org



Unter #mirnomore folgt man der Friedensflotte auf Instagram | Facebook | LinkedIn | YouTube