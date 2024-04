Wiener Bezirksblatt-Leser wählten ihre Lieblingswirte

Bereits zu 18. Mal lud das Wiener Bezirksblatt gestern zum großen Fest der „Gastronomie & Kaffeehäuser“ zu Del Fabro Kolarik ein. Im Rahmen dessen wurden die Gewinner der „Wahl zum Lieblingswirt & Lieblingscafé 2023“ geehrt.

Die Sonne strahlte kürzlich mit den Gästen um die Wette. Man kann sagen, eine im wahrsten Sinne des Wortes ausgezeichnete Stimmung herrschte in der Zentrale von Del Fabro Kolarik in der Grillgasse 48a in Simmering. Was wenig verwunderte, wurden doch hier die besten Wirte und Cafés unserer Stadt ausgezeichnet. Das Besondere an dieser Ehre: Hier entscheidet nicht nur eine Jury über die Preisträger, sondern die Wiener selbst.

„Mehrere Zehntausend unserer Leser folgten dem Aufruf des Wiener Bezirksblatt und gaben ihre Stimme ab.“, so Thomas Strachota, Geschäftsführer des Wiener Bezirksblatt und Initiator der Aktion. Er hat heuer übrigens einen weiteren Grund zu feiern. Wird das Wiener Bezirksblatt doch 40 Jahre. „Heuer ist es mir daher eine besondere Freude, diesen Preis an unsere Gastronomen zu vergeben, die uns alle Wohnzimmer abseits von zu Hause bieten.“

Im gleichen Tenor auch Martina Haslinger-Spitzer, die Obmann-Stellvertreterin der Fachgruppe Gastronomie der Wirtschaftskammer Wien. „Ein Preis wie dieser zeigt die Anerkennung und vor allem die Wertschätzung gegenüber unseren Gastronomen – und das direkt von ihren Gästen.“

Optimismus herrscht vor

Die Situation für die Gastronomen ist im Moment nicht gerade einfach. Sie stehen momentan vor Herausforderungen wie Personalmangel und die immer noch hohen Energiekosten, die ihr Leben nicht gerade leichte. Dennoch war eine überaus optimistische Grundstimmung zu spüren.

Dazu Erwin Scheiflinger, Obmann-Stellvertreter der Fachgruppe Gastronomie in Wien: “90 Prozent unserer Kollegen sind auf der Suche nach Personal und auch die gestiegenen Nebenkosten müssen gestemmt werden. Doch es ist trotz allem ein wunderschöner Beruf – und eines darf man niemals vergessen. Man zahlt nicht nur das Schnitzel, sondern auch das ganze Rundherum. Es zählt immer noch die Qualität und nicht nur der Preis. So sehe ich auch diesen Award. Er ist eine Anerkennung für all die Mühen, die ihr schon bewältigt habt.

Auch Wolfgang Binder, Obmann der Fachgruppe Wien der Kaffeehäuser sieht die Zukunft positiv. “Das Wiener Kaffeehaus gibt es seit 330 Jahren. In der Zeit wurden sie schön öfters totgesagt. Aber wie heißt es so schön: Totgesagte leben länger und so wird es die Wiener Kaffeehäuser und die Wiener Kaffeehauskultur auch noch in 330 Jahren geben. ”

So muss man sagen: Die Gastronomie in Wien ist nicht nur ausgezeichnet – sie wurde es – beim „großen Fest der „Gastronomie & Kaffeehäuser“!

Die Preisträger

Lieblingswirt im Bezirk:

Bezirk: Inigo, Bäckerstraße 18 Bezirk: Gasthaus Reinthaler, Stuwerstraße 5 Bezirk: Falkensteiner Stüberl, Kleistgasse 28 Bezirk: Süd Länder Bistro, Rilkeplatz 7 Bezirk: Zum lieben Augustin, Reinprechtsdorfer Straße 47 Bezirk: Gumpendorfer Stube, Fillgradergasse 9 Bezirk: Indisches Restaurant Bombay, Neubaugasse 75 Bezirk: Albert, Albertgasse 39 Bezirk: Restaurant zur goldenen Kugel, Lazarettgasse 6 Bezirk: Urban’s Lounge Restaurant, Antonie-Alt-Gasse 2 Bezirk: Gastwirtschaft Schmid, Simmeringer Hauptstraße 199 Bezirk: Gasthaus zur Edith, Breitenfurter Straße 181 Bezirk: Wambacher, Lainzer Straße 123 Bezirk: Gasthaus Peschta, Bahnhofstraße 28 Bezirk: Mariahilferbräu, Mariahilfer Straße 152 Bezirk: Gasthaus zur grünen Laterne, Paletzgasse 10 Bezirk: Pizzeria Caorle Restaurant, Güpferlingstraße 7 Bezirk: LiuLiu Asia Cuisine, Schopenhauerstraße 40 Bezirk: Heuriger Wolff, Rathstraße 46-50 Bezirk: Brigittenauer Stadl, Griegstraße 1-3 Bezirk: Schwaigerwirt, Schwaigergasse 16 Bezirk: Alt Wiener Stuben, Erzherzog-Karl-Straße 66 Bezirk: Restaurant Wiesenstadt, Anton-Baumgartner-Straße 125

Lieblingscafé im Bezirk:

Bezirk: Kaffee Alt Wien, Bäckerstraße 9 Bezirk: Omas Backstube, Obere Augartenstraße 70 Bezirk: Falkensteiner Stüberl, Kleistgasse 28 Bezirk: Cafe Corto e Nero, Wiedner Hauptstraße 48 Bezirk: Gregors Konditorei, Schönbrunner Str. 42 Bezirk: Cafe Sperl, Gumpendorfer Straße 11 Bezirk: Konditorei Frömmel, Zieglergasse 70 Bezirk: Cafe Rathaus Wien, Landesgerichtsstraße 5 Bezirk: Cafe Konditorei Aida Bezirk: Cafe KostBar, Czeikestraße 6 Bezirk: Cafe Pan, Kaiser-Ebersdorfer-Straße 330 Bezirk: Café Raimann, Schönbrunner Str. 285 Bezirk: Café Allgemein, Wolkersbergenstraße 22 Bezirk: La Gioia – Patisserie, Linzer Str. 414A Bezirk: franzundjulius, Kriemhildplatz 1 Bezirk: Cafe Schuhmeier, Schumeierplatz 17 Bezirk: Hübler Kaffee & Konditorei, Lorenz-Bayer-Platz 19 Bezirk: Cafe Schopenhauer, Staudgasse 1 Bezirk: Cafe Garage, Straßergasse 5 -9 Bezirk: Cafe & Restaurant Coretto, Forsthausgasse 15 Bezirk: Cafe Konditorei Walter Petras, Gmündstraße 1 Bezirk: Cafe Restaurant Cameo Lounge, Hirschstettner Straße 19 Bezirk: Café Konditorei Hirsch, Breitenfurter Str. 360/368

Die Gesamtsieger wienweit

Lieblingswirt

Gasthaus zur Grünen Laterne, 16., Paletzgasse 10 Brigittenauer Stadl, 20., Griegstraße 1-3 Schwaigerwirt, 21., Schwaigergasse 16

Lieblingscafé