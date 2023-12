Auch beim Weihnachtsbaum ist bio stets besser

Die Umweltberatung empfiehlt Weihnachtsbäume aus biologischer Landwirtschaft und gibt im Infoblatt „Bio-Christbäume“ einen Überblick, wo diese erhältlich sind.

Rund 10 Jahre braucht ein Weihnachtsbaum, bis er 2 Meter groß ist, und in dieser Zeit benötigt er viel Pflege. „Mit einem Bio-Christbaum tun Sie sich und der Umwelt etwas Gutes, weil er mit biologischen Maßnahmen gepflegt wird und keine Pestizide zum Einsatz kommen“, erklärt Bernadette Pokorny von DIE UMWELTBERATUNG.

Mähen statt spritzen

In konventionellen Christbaumkulturen ist es erlaubt, gegen Gräser und Beikräuter, die den Baumwuchs stören, Herbizide zu spritzen. Das ist in Bio-Kulturen verboten, hier wird der Unterwuchs entweder gemäht oder in manchen Betrieben auch von Shropshire-Schafen genüsslich verspeist. Diese Schafrasse frisst die Triebe der Bäume nicht und ist deshalb für die Christbaumkulturen optimal geeignet.

Natürlich bewirtschaften

Chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel dürfen bei der Bekämpfung von Schädlingen und Krankheiten nur in konventionellen Christbaumkulturen zum Einsatz kommen. In Bio-Betrieben sorgt eine Kombination aus vorbeugenden natürlichen Maßnahmen für ein gesundes Wachstum, dazu zählen zum Beispiel größere Pflanzabstände und die Förderung von Nützlingen und der Bodengesundheit. Kommt es dennoch zu einem Befall, dürfen nur Mittel eingesetzt werden, die den strengen Kriterien der Bio-Landwirtschaft entsprechen. In konventionellen Christbaumbetrieben dürfen schnell lösliche Mineraldünger eingesetzt werden, um die Bäume mit Nährstoffen zu versorgen und die Färbung der Nadeln zu verstärken. Diese Kunstdünger sind in Bio-Betrieben verboten. Hier sorgen organische Dünger für einen gesunden Boden und die Nährstoffversorgung der Bäume.

Aus ökologischer Sicht ist ein Bio-Baum die erste Wahl. Wenn es aber in der Nähe keine Einkaufsmöglichkeit dafür gibt, ist ein Baum aus der Region zu empfehlen, um kleine, regionale Betriebe zu fördern.

Hier gibt es Bio-Bäume