Floridsdorf: Durchs Reden kommen d’Leut zam!

Für Bezirksvorsteher Georg Papai ist es wichtig, nah an den Menschen zu sein. Durch unkonventionelle Sprechstunden an Orten des täglichen Lebens ermöglicht er den Floridsdorfern direkte Gespräche über Anliegen, Wünsche und Probleme. Am 2. Mai gibt es an zwei verschiedenen Plätzen im Bezirk wieder die Gelegenheit dazu.

Papai hat sich einen Ruf als bürgernaher Politiker erworben, der nicht nur im Amt, sondern auch im öffentlichen Raum präsent ist. Seine Sprechstunden finden nicht nur im Amtshaus statt, sondern auch dort, wo sich die Menschen aufhalten: sei es im Park, am Würstelstand, im Hallenbad oder im Gemeindebau. „Viele Menschen nutzen diese Sprechstunden als ideale Möglichkeit, mit mir ohne Anmeldung und vor Ort ins Gespräch zu kommen“, so der Bezirkschef.

Auch Stadtservice vor Ort

Am 2. Mai haben die Floridsdorfer gleich an zwei verschiedenen Orten die Gelegenheit zu solchen Gesprächen. Von 15 Uhr bis 16 Uhr wird der Bezirksvorsteher am Franz-Jonas-Platz, beim U-Bahn-Eingang, anzutreffen sein. Anschließend, von 16:30 Uhr bis 17:30 Uhr, wird er sich in der Kürschnergasse/Einmündung Dopschstraße den Anliegen der Bürger widmen. Die zusätzliche Präsenz des Stadtservice verspricht zudem eine effiziente und direkte Bearbeitung von Anliegen vor Ort. „Die Erfahrung der Mitarbeiter des Bürgerservice der Stadt ist eine willkommene Unterstützung bei meinen Sprechstunden und ich gehe davon aus, dass sich manche Dinge wieder direkt vor Ort regeln lassen“, erwartet Bezirksvorsteher Georg Papai.