Ballverliebt: Geh-Fußball soll Sportboom auslösen!

Der größte Breitensportverband des Landes kann auf 203 verschiedene Sportarten verweisen. Doch damit nicht genug, gibt es seit wenigen Tagen eine weitere …

Die neue Sportart heißt Geh-Fußball (Walking-Football) und wird in der Halle mit einem schwereren Futsal-Ball und auf dem Rasen mit einem normalen Ball gespielt. Beim ASKÖ-Frühlingsfest in der Stiegl-Ambulanz im Alten AKH stellte Präsident Hermann Krist die neue Sportart vor: „Wichtig ist uns, für genug Bewegung zu sorgen. Egal welchen Sport man dabei betreibt. Insofern ist der neue Geh-Fußball für die älteren Kicker gedacht. Wir hoffen aber natürlich, dass sie auch den Jüngeren Spaß macht“, betonte er im Wiener Bezirksblatt-Interview mit Hans Steiner.

Das erste offizielle Walking-Football-Match ist Anfang Juni geplant – ein ASKÖ-Team soll dabei gegen eine Kurier-Auswahl antreten. Nach dem Motto: Jedem Anfang liegt ein Ball-Zauber inne …

Mist in den Bergen verhindern

Weniger Dreck auf den Wanderwegen in unseren Bergen war der zweite ASKÖ-Frühlings-Schwerpunkt, der vorgestellt wurde. Dazu wurde eine eigene Tasche von den Naturfreunden, dem ARBÖ und dem ASKÖ entwickelt. „Wir sehen die Verschmutzung in den Bergen als großes Problem“, so Naturfreunde-Geschäftsführer Günter Abraham. „Mit der neuen, geräumigen, wiederverwendbaren Tasche hoffen wir, dass es gelingt, die Umwelt besser zu schützen. Wir können nur an alle appellieren.“

