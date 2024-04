Boxen: Bounce-Riese trainiert mit den Allerbesten

Marcos Nader, langjähriges Box-Aushängeschild der Stadt und Bounce-Boss, will das Image des angeschlagenen Boxsports wieder aufpolieren. Ein Beispiel ist sein Schützling Saun Salami.

Der Skandal rund um den EM-Kampf von Mansur Elsaev inklusive Ring-Sturm steckt Marcos Nader noch in den Knochen. “Wir bemühen uns seit Jahren, die Werte unseres Sports zu transportieren – Respekt und Disziplin. Wir wirken auf die Jugendlichen ein, bemühen uns – und dann so ein Skandal-Abend!” Nader lässt sich aber nicht ins Bockshorn jagen und präsentiert im Wiener-Bezirksblatt-Gespräch ein positives Beispiel für seinen Sport: Die Entwicklung von Saun Salami …

Ein großes Aushängeschild

Der 1,97-Meter große Profiboxer kommt aus Nigeria und ist eines der Aushängeschilder des Ottakringer Bounce-Klubs. Mit 90,7 Kilo zählt er zu den Schwergewichtlern und hat eine Profi-Bilanz von acht Siegen mit sieben K.O.s. Daher als olympischer Amateur hat er eine Bilanz von 19 Siegen und vier Niederlagen aufzuweisen. 2019 war er Staatsmeister. Jetzt wartet der 27-Jährige auf seine große Chance im Profi-Geschäft.

1,97-Meter-Riese lernt

Derzeit ist er in Düsseldorf und wurde als Sparringpartner von Weltklasseboxern verpflichtet. Alle Gegner von Salami sind unter den Top-8 der WBA-, WBO- und IBF-Rangliste, darunter auch der ehemalige Europameister Agit Kabayel, der sich auf einen Fight in Saudi-Arabien vorbereitet. Der Wiener absolviert pro Woche vier Sparring-Einheiten mit 3:30 Minuten-Runden und 30 Sekunden Pause. “Ich nehme aus solchen Sparrings sehr viel mit”, erzählt Salami, “Nach dem vierwöchigen Trainingscamp mit Weltmeister Oleksandr Usyk im Vorjahr habe ich jetzt wieder die Chance, mit einem Top-Mann im Ring zu stehen. Ich lerne täglich dazu, denn Boxen lernt man nur durch Boxen!”

Danke an Bounce

Der noch junge Saun Salami weiß, was er am Boxklub Bounce hat: “Ich danke meinem Klub und den Naders für die Möglichkeit, mich mit den Besten der Welt zu messen. So weiß ich, dass ich auf dem richtigen Weg bin.”

Aktuelle Infos auf https://www.bounce.at/