A Symphonic Tribute: Beatles-Klassiker live in Obertauern

Obertauern blickt auf ein bedeutendes Kapitel seiner Geschichte zurück: Vor 60 Jahren, im März 1965, wählten die Beatles das idyllische Bergdorf als Drehort für ihren zweiten Film “Help”.

Neben spektakulären Filmaufnahmen spielten die Fab Four hier auch ihr einziges Konzert in Österreich. Dieses legendäre Ereignis wird 2025 mit einem besonderen musikalischen Highlight gewürdigt.

Ein symphonischer Abend voller Beatles-Klassiker

Zum Jubiläum laden die Veranstalter am 28. März 2025 zu einem einmaligen Open-Air-Konzert ein: “A Symphonic Tribute to the Beatles”. Die renommierte Philharmonie Salzburg unter der Leitung von Dirigentin Elisabeth Fuchs wird gemeinsam mit der gefeierten Solistin Monika Ballwein die größten Hits der Beatles auf beeindruckende Weise neu interpretieren.

Von “Hey Jude” bis “Let It Be” – Ein musikalisches Erlebnis

Mit 46 Musiker:innen auf der Bühne erwartet das Publikum eine symphonische Darbietung zeitloser Beatles-Klassiker. Songs wie “Hey Jude”, “Let It Be” und viele weitere werden in orchestraler Pracht erklingen und die einzigartige Atmosphäre der Alpenregion in eine unvergessliche Klanglandschaft verwandeln.

Tickets und Veranstaltungsdetails

Das Konzert findet am 28. März 2025 von 16 bis 18 Uhr unter freiem Himmel in Obertauern statt. Karten sind im Vorverkauf für 69 Euro erhältlich, während der Preis an der Abendkasse 89 Euro beträgt.